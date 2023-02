Influencerin wehrt sich gegen Martin Rütter: "Hass-Welle" gegen Enisa Bukvic wegen Hundeerziehung

Model Enisa Bukvic wird in den sozialen Medien beschimpft und angefeindet. Ist etwa Martin Rütter daran schuld? Der Hundetrainer hat die Hundeerziehung der Influencerin öffentlich kritisiert – die seither einen Shitstorm erlebt. Jetzt wehrt sie sich dagegen.

Model Enisa Bukvic will sich die Provokation von Martin Rütter nicht gefallen lassen.

Martin Rütter ist mal wieder auf Kriegsfuß mit einem Promi. Via Instagram hat der Hundetrainer einen Clip von Influencerin Enisa Bukvic geteilt, der Fans und Follower wütend macht. Das Model wird für ihre Hundeerziehung angefeindet, doch jetzt wehrt sie sich. Hat der Hundeprofi in diesem Fall übers Ziel hinausgeschossen?

Martin Rütter wettert gegen Influencerin Enisa Bukvic: "Hundeführerschein macht Sinn"

"Mal ernsthaft, wiiiiiiiieeee viele Beispiele sollen wir noch bringen, damit es der Letzte versteht, dass ein Hundeführerschein Sinn macht", wettert Martin Rütter gegen Enisa Bukvic. Die Influencerin mit über 800.000 Followern hat drei Hunde, mit deren Erziehung sie auf den ersten Blick überfordert scheint. Deshalb habe sie sich dafür entschieden, zwei ihrer Fellnasen zu einem einmonatigen Trainingscamp zu schicken.

Doch davon hält Martin Rütter offensichtlich wenig, wie er schreibt: "Keine Lust auf Training, Hund an jemanden abgeben und hoffen, das Tier sei danach erzogen. Und dann kommt natürlich ne echte Kernkompetenz um die Ecke und es gibt den guten alten Leinenruck."

In den Kommentaren unter dem Beitrag des Hundetrainers wurde eine Diskussion rund ums Thema Erziehung losgetreten. Enisas Verhalten wird als "traurig" und "peinlich" bezeichnet, auch privat soll sie zahlreiche Beleidigungen wie etwa "stupid B*tch" zugesendet bekommen. Sogar Moderatorin Ruth Moschner mischt sich ein und erklärt: "Ich hätte gerne ein Haustier, mir fehlt einfach die Zeit. Logische Folgerung – kein Haustier für Ruthi!"

Model Enisa Bukvic wehrt sich: "Ich bin keine schlechte Hunde-Mama"

In ihrer Instagram-Story wehrt sich Enisa Bukvic jetzt gegen die Anschuldigung und übt ebenfalls Kritik an dem Verhalten von Martin Rütter. Sie wirft ihm vor, er hätte sich auch privat bei ihr melden können, statt das Ganze öffentlich auszutragen – für seine Unterstützung in Fragen der Hundeerziehung wäre sie dankbar gewesen. Dass sie ihre Hunde zum Training abgeben soll, dementiert das Model und sagt: "Zur Klarstellung: Ich bin vor Ort und trainiere gemeinsam mit meinen Hunden." Sie sei keine erfahrene Hundetrainerin und habe Angst, "dass etwas Schlimmes passieren könnte". Daher bräuchten ihre Vierbeiner und auch sie selbst professionelle Hilfe.

Zu Martin Rütter hat die Influencerin nach dem Debakel eine klare Meinung und macht ihm eine deutliche Ansage: "Hör auf damit, meinen Namen für deinen verf*ckten Content zu nutzen und erschaffe deinen eigenen." Das Mobbing im Netz scheint Enisa Bukvic zuzusetzen, sie spricht von einer "Hass-Welle". "Ich bin keine schlechte Person, ich bin keine schlechte Hunde-Mama", stellt sie unter Tränen klar.

Auch mit Iris Klein hatte Martin Rütter Zoff

Es ist nicht das erste Mal, dass Martin Rütter mit seinen Aussagen für einen Shitstorm gesorgt hat. Auch Iris Klein wurde vergangenes Jahr angefeindet, nachdem der Hundeprofi sie wegen eines Stromzauns für ihre Hunde zurechtgewiesen hatte. Es entwickelte sich ein öffentlicher Streit, in Zuge dessen die Mutter von Daniela Katzenberger den 52-Jährigen als "lächerlich" und "Komödiant" bezeichnet hatte. Inzwischen dürfte der Zoff zumindest für Iris Klein vergessen sein, denn inzwischen bekriegt sie sich via Instagram mit ihrem Noch-Ehemann Peter.