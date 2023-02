Beim Gassigehen in Schwabing-Freimann: Hund von Promi-Friseur Andre Schulze wohl entführt

Der Münchner Promi-Friseur Andre Schulze hat seinen Mops vermisst. Mittlerweile ist er wieder da. Doch der Star-Figaro hat eine schlimmen Vermutung: Wurde Gerry tatsächlich entführt?

Andre Schulze in großer Sorge um seinen Hund: Was ist mit Gerry passiert?

Der Münchner Star-Friseur Andre Schulze hat am Montag bange Stunden erlebt. Beim Gassigehen in Schwabing-Freimann verschwand sein Hund. Sein prominenter Besitzer fürchtete das Schlimmste und bat seine 63.000 Follower um Hilfe. Auch die Polizei wurde eingeschaltet und suchte nach dem Vierbeiner des Star-Friseurs. Inzwischen ist er wieder aufgetaucht. War Gerry weggelaufen, wurde er gestohlen oder gar entführt?

Wurde der Hund von Promi-Friseur Andre Schulze tatsächlich entführt?

Normalerweise kümmert sich Andre Schulze um die Häupter seiner VIP-Kundschaft wie Verena Kerth, Marc Terenzi oder Simone Mecky-Ballack. Doch am Montagmittag konnte er sich wohl kaum auf seinen Job konzentrieren, solange sein geliebter Mops Gerry, auch Dickie genannt, vermisst wurde. "Der Dickie ist entweder entführt, gestohlen oder verloren gegangen", erklärte der Münchner Friseur in seiner Instagram-Story. Seine Fans sollten die Nachricht vom verschwundenen Hund verbreiten, damit es eine glückliche Wiedervereinigung gibt. "Es ist ein absoluter Albtraum."

In einem Waldgebiet wurde die Jacke von Gerry gefunden. Darüber trug der Hund ein Geschirr, was jedoch nicht aufgetaucht ist. Daher ging Andre Schulze davon aus, dass die Fellnase tatsächlich entführt wurde. An die mutmaßlichen Täter hatte der Münchner Promi-Friseur eine Botschaft: "Ich appelliere jetzt an die Entführer oder diejenigen, die das mit Vorsatz gemacht haben. Ihr werdet so nicht glücklich werden und das wird auch nix – denn der Hund Gerry ist so bekannt, den wird man überall wiedererkennen."

Münchner Star-Figaro glücklich: Hund Gerry ist wieder da!

Wie verzweifelt Andre Schulze trotz dieser Ansage war, machte er in seiner Story ebenfalls deutlich. "Ich fühle mich im Moment mehr tot als lebendig", sagte er unter Tränen. "Ich danke allen, die mich hier unterstützen." In seiner Story teilte der Star-Figaro auch den Screenshot eines Zeugenaufrufs, den er auf Ebay-Kleinanzeigen geschaltet hat. Er bot in dem Aufruf einen Finderlohn von 10.000 Euro. Inzwischen wurde die Anzeige wieder gelöscht, bei dem Verkaufsportal ist nichts mehr davon zu finden – denn Gerry ist wieder da!

Der Promi-Friseur zeigt sich erleichtert. "Ich bin nur froh, dass mein Hund wieder da ist", erzählt Andre Schulze am Dienstagvormittag auf Instagram. "Das war wirklich so eine kuriose Geschichte." Was genau passiert ist, verrät er jedoch nicht. Es sollen sich inzwischen Profiler dem Fall angenommen haben. "Wir sind kurz davor, den Täter zu entlarven." Dem mutmaßlichen Entführer rät er, sich bei der Polizei zu stellen, um "die Sache aufzuklären". Und wie geht es Gerry aka Dickie nach der ganzen Aufregung um sein Verschwinden? Der Hund zeigt sich gut gelaunt und rennt inzwischen wieder mit seinem Spielzeug durch sein Zuhause.