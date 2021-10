Immer noch Zoff bei Yeliz Koc und Jimi Blue? Jetzt spricht Natascha Ochsenknecht

Seit der Geburt von Snow Elanie scheint Frieden bei dem Ex-Paar Yeliz Koc und Jimi Blue eingekehrt zu sein. Oder doch nicht? Fans haken nach – auch bei Natascha Ochsenknecht. Die reagiert mit einer deutlichen Ansage.

Ist endlich Frieden eingekehrt bei Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht? Nach der Trennung entbrannte ein öffentlicher Streit zwischen dem Ex-Paar. Doch seit der Geburt der gemeinsamen Tochter ist (zumindest auf Instagram) Ruhe eingekehrt. Doch Fans wollen es offenbar genau wissen und fragen bei Ochsenknecht-Mama Natascha nach.

Klartext von Natascha Ochsenknecht: "Es geht euch einen Scheiß an"

Die 57-Jährige befindet sich aktuell bei ihrer Mutter in Fulda. In einem Instagram-Clip bedankt sie sich bei ihren Followern für die zahlreichen Glückwünsche und sagt: "Vielen vielen Dank für eure Oma-Glückwünsche. Ich habe mich sehr darüber gefreut."

Über das Interesse an der privaten Familiensituation hat sie allerdings eine ganz klare Meinung. "Für alle anderen, die wieder meinen, sie könnten ihre Nase in unsere privaten Angelegenheiten stecken, kann ich nur sagen: Dumm gelaufen, weil es geht euch einfach einen Scheiß an." Die Promi-Mama scheint genug über Mutmaßungen zu haben und erklärt weiter: "Urteilt nicht nach dem, was ihr seht oder lest, sondern urteilt doch einfach danach, wie es tatsächlich ist, wenn ihr die Wahrheit wisst."

Yeliz Koc bedankt sich bei Ochsenknecht-Familie

Vor allem Yeliz Koc hatte selbst in den letzten Wochen immer wieder öffentlich gegen die Ochsenknecht-Familie und vor allem Natascha ausgeteilt. Der Zoff scheint aber mit der Geburt ihrer Tochter beigelegt zu sein. In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Neu-Mama ein Dankeschön an die Ochsenknechts für einen Blumenstrauß. Auch Natascha gratulierte Yeliz nach der Geburt und schrieb: "Ihr werdet großartige Eltern sein."

Jimi Blue Ochsenknecht und die Ex-"Bachelor"-Kandidatin Yeliz hatten sich kurz vor der Geburt getrennt. Im August 2020 machten sie ihre Beziehung öffentlich.