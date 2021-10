Audi Generation Award 2021 in München: Sarah Brandner zeigt sich freizügig

Am Mittwochabend wurden in München die Audi Generation Awards 2021 verliehen. Auf dem roten Teppich waren vor allem Sarah Brandner und Esther Sedlaczek die Hingucker – die eine zeigte sich freizügig, die andere mit Babykugel.

Zum 14. Mal wurden am Mittwoch (6. Oktober) die Audi Generation Awards verliehen. Ausgezeichnet wurden junge, authentische und erfolgreiche Persönlichkeiten. Für die Hingucker des Abends sorgten aber zwei Damen, die überhaupt keinen Preis erhielten.

In der Münchner Allianz Arena zeigten sich für das glamouröse Event Promis wie "Die Höhle der Löwen"-Star Judith Williams, Schauspieler-Tochter Luna Schweiger, Sänger Nico Santos und Moderatorin Verena Kehrt. Durch den Abend führte Moderator Kai Pflaume. Zu den Preisträgern zählten unter anderem der DJ Topic sowie das Social-Media-Zwillingspaar Lena und Lisa Mantler.

Esther Sedlaczek mit Babykugel, Schweinsteiger-Ex im BH-Look

An dem Abend dürften aber vor allem zwei VIP-Damen die Blicke auf sich gezogen haben. Die schwangere "Sportschau"-Moderatorin Esther Sedlaczek präsentierte ihre große Babykugel in einem engen und roséfarbenen Kleid. Bei Schweinsteiger-Ex Sarah Brandner hatte man kurz den Eindruck, sie habe vergessen, sich obenrum was überzuziehen. Ihr knappes Oberteil erinnerte doch eher an einen BH als an ein modisches Kleidungsstück.

Der Audi Generation Award 2021 wurde zum ersten Mal in der Allianz Arena verliehen. Dafür wurde die Zuschauertribüne extra in eine Bühnenkonstruktion integriert. Über die Preisträger des Abends sagte Veranstalter Philip Greffenius: "Der Audi Generation Award ist mehr als eine Ehrung für besondere Leistungen, es ist ein Preis der Zukunft, verliehen an junge Talente, von denen noch viel zu erwarten ist."