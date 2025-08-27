Ilse Aigner breitet Arme für Lisa Müller aus: "Sie ist willkommen"

Seit Monaten wird über den Zustand der Ehe von Thomas und Lisa Müller diskutiert. Der einstige FC-Bayern-Kicker ist nach Vancouver gezogen – seine Frau lebt weiterhin in München. Jetzt wendet sich Landtagspräsidentin Ilse Aigner an Lisa Müller und kommt ins Schwärmen.

Ilse Aigner schwärmt von Lisa Müller und heißt sie in ihren Reihen willkommen. Was hat es damit auf sich?

Bei Thomas Müller (35) ist Umgewöhnung angesagt. Der einstige FC-Bayern-München-Kicker hat seiner Heimat den Rücken gekehrt und lebt seit Kurzem hauptsächlich im kanadischen Vancouver. Der Grund? Er wurde beim Fußballverein Vancouver Whitecaps unter Vertrag genommen. Seine Frau Lisa (35) ist bislang nicht in den Flieger nach Kanada gestiegen. Die Sportlerin lebt weiterhin in München und befindet sich inmitten der Dressurreiter-Saison. Die räumliche Trennung zwischen den Müllers folgt einer monatelangen öffentlichen Diskussion über den Zustand von deren Ehe.

Nun meldet sich Ilse Aigner (60) – die Präsidentin des Bayerischen Landtags – zu Wort. Die CSU-Politikerin outet sich als Fan von Lisa Müller und heißt sie in ihren Reihen willkommen.

Ilse Aigner schwärmt von Lisa Müller: "Solche Frauen brauchen wir in der Politik"

Eine erste Verbindung zwischen Ilse Aigner und der Spielerfrau wurde ersichtlich, nachdem Lisa Müller bekannt gemacht hatte, eine Politik-Karriere in Betracht zu ziehen. "CSU oder doch eher FDP", äußerte die 35-Jährige auf die Frage, für welche Partei sie sich gern engagieren würde.

Ilse Aigner war Gastgeberin des Sommerempfangs des Bayerischen Landtags am 22. Juli – auch Thomas Müllers Ehefrau zeigte sich auf Schloss Schleißheim. In "Bunte" schwärmt Aigner nun von Müller: "[Sie, d. R.] ist eine moderne, selbstbewusste, engagierte und überaus sympathische junge Frau."

Thomas Müller ist nach Vancouver umgezogen, seine Frau Lisa lebt bislang weiterhin in Bayern. Die Dressurreiterin darf sich über Zuspruch von Politikerin Ilse Aigner freuen. © imago/Sven Simon

Die Landtagspräsidentin betont: "Genau solche Frauen brauchen wir in der Politik. Ja, sie ist in der Politik willkommen, wenn sie mag." Ilse Aigner breitet also die Arme für Lisa Müller aus. Wie wohl die Reaktion der Dressurreiterin auf die herzlichen Worte ausfällt?

Lisa Müller: Öffentliche Reaktion steht bislang aus

Bislang hat sich Lisa Müller in Bezug auf Aigners Aussage nicht rückgemeldet. Bei Instagram teilt die Dressurreiterin aber gern sportliche Erfolgsmeldungen – und gibt auch Einblicke in private Treffen mit Promi-Freundin Cathy Hummels (37).