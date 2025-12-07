"Ich wurde sofort operiert": Thomas Gottschalk erschüttert mit neuen Krebs-Details

Die RTL-Samstagabend-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" wurde für einen Talk unterbrochen. Thomas Gottschalk durfte sich bei Kumpel und TV-Kollege Günther Jauch erklären und gab neue Details zu seiner Krebs-Diagnose sowie der Behandlung bekannt.

Thomas Gottschalk hatte vor vier Monaten zwei Krebs-Operationen. Die Diagnose: Epitheloides Angiosarkom. Was steckt dahinter? Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Bei seinem TV-Abschied sprach Gottschalk in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" über seine Erkrankung und sein Wohlbefinden.

"Denn sie wissen nicht, was passiert": Jauch stellt Fragen zur Krebserkrankung

Zuvor unterbrachen die Macher von "Denn sie wissen nicht, was passiert" das Format für einen Talk. Günther Jauch bat Thomas Gottschalk zum ehrlichen Gespräch. Gottschalk konnte sich nur langsam bewegen. Bei der Harnleiter-OP wurde ein Muskel im Oberschenkel durchschnitten, erklärte der 75-Jährige ehrlich und uneitel. "Das war das Ärgerlichste, was passiert ist."

Thomas Gottschalk ehrlich und schonungslos: "Ich hoffe, dass es nicht passiert"

In einer außergewöhnlichen Offenheit, wie man sie von großen TV-Legenden selten hört, sprach der Showmaster über seine Krebserkrankung:

"Wie geht es dir?", will Jauch wissen. "Mir geht es hervorragend. Ich freue mich auf die Rente. Ich habe die beste Zeit erlebt, die es im Fernsehen gab", antwortete Gottschalk.

Gottschalk verriet: "Ich war bei meinem Urologen. Er hat gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt." Ein Sarkom wurde im Harnleiter nachgewiesen.

"Ich wurde sofort operiert, weil es aggressiv war", so Gottschalk. Auch ein Stück der Blase wurde entfernt. 33 Bestrahlungen folgten.

Jauch fragte, ob alles entfernt worden sei. "Das kann man nur hoffen", sagte Gottschalk. Der PSA-Wert habe nach der OP bei Null gelegen. "Ich muss hoffen, dass es so bleibt. Ich bin ein positiver Mensch." Der PSA-Wert ist ein Blutwert, der die Konzentration des prostataspezifischen Antigens misst und Hinweise auf Veränderungen der Prostata, wie Entzündungen oder Krebs, geben kann.

Einer PET (Positronen-Emissions-Tomographie) werde sich Gottschalk "demnächst wieder aussetzen". Und erklärte: "Man fährt durch eine Röhre und wird in Scheibchen zerlegt. Man fühlt sich nicht wohl dabei." Diese Untersuchung sei notwendig, um zu erkennen, ob sich wieder was gebildet habe, ergänzte Jauch. Gottschalk erwiderte: "Genau, das ist der Punkt. Ich hoffe, dass es nicht passiert und gehe auch davon aus, dass es nicht passieren wird." Gottschalk hofft auf das nächste, positive Ergebnis.

Über seine TV-Rente meinte Gottschalk: "Mit 75 Jahren ist glaube ich der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich ziehe mich zurück. Ab jetzt hat die Öffentlichkeit nichts mehr mit mir zu tun."

Jauch beendete das Gespräch: "Wir hoffen alle, dass du wieder ganz gesund wirst. Das wäre für uns alle die größte Freude."

Thomas Gottschalk verlässt TV-Studio vorzeitig

Und nur wenig später verließ Thomas Gottschalk das Studio – während der laufenden Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert". Zuvor hatte ihm Komiker und "Supernasen"-Kollege Mike Krüger ein Lied gewidmet. Gottschalk verabschiedete sich bei seinen Kollegen Günther Jauch und Barbara Schöneberger sowie den Gästen Jörg Pilawa und Giovanni Zarrella. Unter lang anhaltendem Applaus trat er den Weg zum Ausgang an. Der Song "Rockin' all over the World" ertönte dabei. "Das sieht man nicht oft im deutschen Fernsehen: Ein Mann geht in Rente. Er geht tatsächlich", sagte Gottschalk mit einem Schmunzeln. Auf der Treppe wartete bereits Ehefrau Karina (63), die ihn herzlich in Empfang nahm. Nach einem innigen Kuss verschwand Gottschalk in den Backstage-Bereich.