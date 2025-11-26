AZ-Plus
  Nach Demenz-Gerüchten: Thomas Gottschalk erklärt Rückzug aus der Öffentlichkeit

Nach Demenz-Gerüchten: Thomas Gottschalk erklärt Rückzug aus der Öffentlichkeit

Mit 75 verabschiedet sich Moderator Thomas Gottschalk aus dem Fernsehen. Warum er keinen Abschiedsschmerz verspürt – und welche Pläne er hat. Nun äußert er sich auch zu den Demenz-Gerüchten.
AZ/dpa |
Moderator Thomas Gottschalk will sich nach einem Abschied aus dem TV-Geschäft für mindestens ein Jahr aus der Öffentlichkeit zurückziehen und reisen. (Archivbild)
Moderator Thomas Gottschalk will sich nach einem Abschied aus dem TV-Geschäft für mindestens ein Jahr aus der Öffentlichkeit zurückziehen und reisen. (Archivbild) © Armin Weigel/dpa

Moderator Thomas Gottschalk (75) möchte sich mit einer wohl letzten Sendung aus dem TV-Geschäft verabschieden - und dann aus der Öffentlichkeit zurückziehen. "Mit Sicherheit erst einmal für ein Jahr. Wir wollen viel reisen", sagte Gottschalk dem Magazin "Bunte" zu den Plänen mit seiner Frau Karina. "Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder einen Ton von mir gebe."

"Mit 75 ist es wohl an der Zeit, sich zu verabschieden", sagte Gottschalk mit Blick auf seine wohl letzte Samstagsabendshow bei RTL am 6. Dezember. "Die meisten Menschen gehen mit 67 oder schon früher in Rente. Ich verspüre in mir weder Bitterkeit noch bedaure ich, dass Schluss ist."

Mit Demenz "definitiv offen umgehen": Thomas Gottschalk bezieht Stellung zu Gerüchten

Nach seinem umstrittenen Auftritt bei der diesjährigen Bambi-Verleihung, war unter anderem die Zurechnungsfähigkeit des Show-Masters in Frage gestellt worden. Gegenüber "Bunte" verrät er nun, dass er mit einer möglichen Demenz "definitiv offen umgehen" würde. Doch Thomas Gottschalk stellt auch klar, dass er schlichtweg "dummes Zeug" geredet habe. "Unsinn reden war immer Teil meines Lebens", gibt er Entwarnung. Selbstbewusst ordnet er den großen Gegenwind so ein: "Wenn eine Ikone schwächelt, zeigt die Öffentlichkeit eine bemerkenswerte Leidenschaft dafür."

Entscheidung gemeinsam mit Frau Karina getroffen

Zu seinen Gründen für den TV-Abschied sagte der Moderator: "Weil ich finde, dass ich die veränderten Bedingungen des Fernsehgeschäfts akzeptieren muss. Heute würde kein Sender mehr sagen: Thomas, mit dir machen wir jetzt etwas ganz Neues. Das verstehe ich."

Die Entscheidung, dass nun Schluss sein soll, hat Gottschalk zusammen mit seiner Frau getroffen. "Karina findet den Thomas aus Kulmbach sowieso spannender als den Gottschalk aus dem Fernsehen."

Zur Frage, wie er in Erinnerung bleiben wird, macht sich Gottschalk demnach keinen Kopf. "Jede Zeit hat ihre Helden. Mich wird man vielleicht einordnen, wie ich die Beatles einordne: So was gibt’s nicht wieder."

5 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Futurana vor einer Stunde / Bewertung:

    Na, ihm wünsch ihm alles Gute. Die Neider und Hater welche derzeit auf ihn drauf haben müssen sich ein neues Feindbild suchen um ihren persönlichen Lebensfrust abzuarbeiten

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Flo91 vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Futurana

    Es hat wenig mit Neid oder Hate zu tun... haben Sie sich seine Anmoderation von Cher angesehen/nachgelesen? Das war definiv wirr und besorgniserregend.

    Ganz unabhängig von dem was er die letzten Jahre sonst noch so gesagt hat.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • JerryH vor 11 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Flo91

    Aber trotzdem muss man sich nicht darüber so über Ihn ergötzen.
    Es steht auch nicht fest ob er daran erkrankt ist oder ob es wirklich leider ein Blackout war.
    Jahrzehnte haben wir mit Ihm gelacht deswegen muss man nicht gleich voll draufhaun.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
