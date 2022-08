Hollywood-Clique von Prinz Harry und Herzogin Meghan: Diese Promis stehen den Royals nahe

Seit fast zwei Jahren leben Prinz Harry und Herzogin Meghan bereits in Montecito. In dieser Zeit haben die Royals exklusive Promi-Freunde um sich geschart. Welche Hollywood-VIPs gehen bei Familie Sussex ein und aus?

Im kalifornischen Promi-Örtchen Montecito tummeln sich zahlreiche VIPs – und mittendrin sogar zwei waschechte Royals. Nach ihrem Megxit sind Prinz Harry und Herzogin Meghan in den Promi-Hotspot gezogen und leben seither Tür and Tür mit Hollywoodstars. Mit welchen Stars sind die Sussex eng befreundet?

Die royale Hollywood-Clique von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Aus ihrer Zeit als Schauspielerin kennt Meghan bereits einige Ex-Kollegen länger als ihren eigenen Mann. Mit Katharine McPhee, bekannt aus Serien wie "Smash" und "Scorpion", verbindet die Herzogin eine langjährige Freundschaft. Die beiden sind seit ihrer Jugend miteinander verbunden und standen sogar gemeinsam auf der Bühne. Auch Prinz Harry soll der Schauspielerin und ihrem Ehemann inzwischen nahestehen. "Sie sind wie Vater und Sohn", erklärte Katharine McPhee in einem Interview mit "Access Hollywood".

Serena Williams und Herzogin Meghan sind ebenfalls lange befreundet. 2014 lernten sich die Promi-Damen bei einem Benefiz-Fußballspiel kennen. 2018 besuchte die Tennisspielerin mit ihrem Ehemann die royale Hochzeit in London.

Serena Williams kennt Herzogin Meghan bereits seit Jahren. © IMAGO / UPI Photo

Ellen DeGeneres feiert privat mit Harry und Meghan

Zu den größten und reichsten Stars in Hollywood zählen die Talkmasterinnen Oprah Winfrey und Ellen DeGeneres. Beide Frauen stehen auch auf der Freundschaftsliste von Prinz Harry und Herzogin Meghan. So dürfte es auch niemanden verwundern, dass Oprah 2021 das skandalumwitterte Interview mit dem Paar führte, in welchem dem britischen Königshaus sogar Rassismus vorgeworfen wurde.

Mit Talkmasterin Oprah Winfrey verbindet Harry und Meghan seit dem Interview 2021 eine enge Freundschaft. © IMAGO / UPI Photo

Auch Ellen DeGeneres scheint bei den beiden Exil-Royals beliebt zu sein. Als Meghan 2021 in ihrer Show zu Gast war, enthüllte die Showmasterin, dass sie Halloween privat mit dem Enkel der Queen und dessen Ehefrau gefeiert habe. "Lili war ein Stinktier, es war so süß", sagte Ellen dazu.

James Corden über Prinz Harry: "Er ist ein liebevoller Ehemann und Vater"

Mit Showmastern scheinen Harry und Meghan gut zurechtzukommen. Mit James Corden verbindet den Prinzen eine langjährige Freundschaft, auch er war bereits 2018 zur royalen Hochzeit geladen.

James Corden und Ehefrau Julia Carey bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan. © imago/i-Images

Im Interview mit " " verriet James Corden über Prinz Harry: "Ich denke, er ist ein hingebungsvoller und liebevoller Ehemann und Vater, und ich denke, was sie getan haben [das britische Königshaus verlassen, d.R.], ist unglaublich mutig und ich werde immer für sie da sein."

Weitere Hollywood-VIPs, von denen gemunkelt wird, dass sie Prinz Harry und Herzogin Meghan nahestehen sind Orlando Bloom und Ehefrau Katy Perry, Priyanka Chopra und Ehemann Nick Jonas sowie Vogue-Ikone Anna Wintour.