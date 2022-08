Prinzessin Madeleine und Prinzessin Sofia: Streiten die Schweden-Royals noch?

Die eine stammt aus der Familie, die andere hat eingeheiratet. Prinzessin Madeleine und Prinzessin Sofia sollen lange nicht gut verstanden haben. Seit Jahren ist von Streitigkeiten der Schwägerinnen hinter der royalen Fassade die Rede. Das Verhältnis gilt als angespannt – wegen Bruder und Ehemann Prinz Carl Philip.

Wie viel Streit verträgt eine Familie? Blickt man nach England, so haben Meghan Markle und Prinz Harry wohl endgültig mit der Königsfamilie gebrochen. Viele schlimme Anschuldigungen – bis hin zu Rassismus – waren ausschlaggebend für ein Auseinanderbrechen "der Firma". Auf Harrys Enthüllungsbuch, das Ende 2022 erscheint, blicken die Royals mit Sorge. Und auch in Schweden soll es im Palast Aufruhr gegeben haben.

Kein enges Verhältnis zwischen Madeleine und Sofia von Schweden

Prinzessin Madeleine von Schweden, die jüngste Tochter von König Carl Gustaf und Königin Silvia, soll keinen engen Kontakt zu Schwägerin Prinzessin Sofia pflegen. Das Verhältnis der beiden Prinzessinnen galt lange Zeit als angespannt – obwohl die Königstochter tausende Kilometer entfernt lebt. Madeleine wohnt mit Ehemann Chris und den drei Kindern in Florida.

Carl Philips Exfreundin hat noch Kontakt zu Prinzessin Madeleine

Prinzessin Sofia, die Ehefrau von Madeleines Bruder Carl Philip, hatte von Anfang an keinen guten Stand bei Prinzessin Madeleine, berichtet die schwedische Boulevardzeitung "Expressen". Das liegt angeblich an Carl Philips Ex-Freundin Emma Pernald, die noch immer engen Kontakt zu Madeleine hat. Emma war jahrelang die Lebensgefährtin des attraktiven Prinzen und wohnte in den royalen Gemächern – bis zur überraschenden Trennung im März 2009.

Carl Philip ist seit 2015 mit Prinzessin Sofia verheiratet

Später fand der einzige Königssohn in Sofia Hellqvist die Frau fürs Leben. 2015 heirateten die beiden. Seitdem darf sich Sofia mit einem Prinzessinnen-Titel schmücken. Doch Carl Philips Schwester Madeleine war alles andere als glücklich über die Wahl seiner Partnerin, schließlich war sie lange mit Emma befreundet und hätte sie gern als zukünftige Schwägerin gehabt. Noch heute, wenn Madeleine in Schweden zu Besuch ist, treffen sich die Prinzessin und Emma Pernald. Dadurch war viele Jahre das Vertrauensverhältnis zwischen Madeleine und Schwägerin Sofia gestört.

Manche royale Beobachter wollen jetzt aber eine Annäherung bemerkt haben. Am Victoriatag (14.7.) sah man die beiden Prinzessinnen in lockerer Atmosphäre auf dem Weg zur Schlossruine Borgholm. Madeleine und Sofia plauderten angeregt, als gäbe es keine Differenzen mehr. Royal-Expertin Karin Lennmor schreibt im "Expressen": "Sie genießen die Gesellschaft des anderen, sind beide Mütter von kleinen Kindern und können sich einander mit den Kleinkindern helfen."

Am Victoriatag: Madeleine mit Schwägerin Sofia und Bruder Carl Philip © imago/PPE

Auch das gemeinsame Zusammenleben im sogenannten Kavaliershaus (wenn die beiden Familien auf der Insel Öland sind) soll besser als gedacht laufen. Madeleine und Sofia hätten viel Zeit, sich auszutauschen und besser zu verstehen, berichtet Lenmor. Doch können die Prinzessinnen die alten Fehden wirklich hinter sich lassen?