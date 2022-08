Will Prinz Harry jetzt schon Camilla vom Thron stoßen?

Wie viel Explosives steckt im neuen Enthüllungsbuch von Prinz Harry? Die Royals bangen um ihren Ruf und vor weiteren fiesen Unterstellungen und bösen Anschuldigungen. Experten und wohl auch die Königsfamilie fürchten, dass Herzogin Camilla von Harry ziemlich in die Mangel genommen werde.

Noch gibt es kein konkretes Erscheinungsdatum für die Memoiren des abtrünnigen Prinzen Harry (37). Doch schon jetzt wartet man gespannt und gebannt auf die einzelnen Kapitel. Mit wem wird der Sohn von Charles hart ins Gericht gehen?

Experten und Insider gehen davon aus, dass sich Harry vor allem an Camilla, der Herzogin von Cornwall, abarbeiten wird. Es wäre eine Abrechnung mit der zweiten Ehefrau von Prinz Charles (73).

Camilla Parker Bowles wurde nach Dianas Enthüllungen angefeindet

Die heute 75-Jährige wurde in den Neunzigern zum öffentlichen Feindbild. Sie wurde wüst beschimpft, observiert und vorgeführt. Camilla, so die damalige Meinung, sei alleine für das Scheitern der Ehe von Charles und Prinzessin Diana (†36) verantwortlich gewesen.

Lady Di hatte 1992 über Autor Andrew Morton ("Diana: Her True Story") wissen lassen, wie unglücklich die Ehe sei, dass Charles eine Affäre mit Camilla Parker Bowles habe und sie an Bulimie leide. Gar von Suizidversuchen war im Buch die Rede. 1995 legte Diana in einem legendären (und heute höchst umstrittenen) Enthüllungsinterview mit der BBC nach: "Wir waren zu dritt in unserer Ehe. Deswegen war es ein bisschen eng." 23 Millionen Zuschauer schauten damals zu.

Der Palast ist nervös: Angst vor Prinz Harrys Buch steigt

Wird sich Prinz Harry in seinem Buch, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll, an Camilla rächen? Seine persönliche Meinung über Stiefmutter Camilla mache den Palast "besonders nervös", schreibt die britische "Daily Mail". Der Prinz war zwölf Jahre alt, als 1997 seine geliebte Mutter bei einem Autounfall starb. Er habe selbst herausfinden wollen, warum es zum Ehe-Aus seiner Eltern kam und warum Diana so unglücklich war. Ein Gespräch mit Camilla soll zu einer langen Diskussion geführt haben, berichtet die "Daily Mail". Der Insider weiter: "Es war ziemlich klar, dass er keine hohe Meinung von ihr hatte."

"Harry ist seiner verstorbenen Mutter und ihrem Erbe gegenüber sehr loyal und beschützend und war nie einverstanden, dass Camilla als die große Liebe im Leben seines Vaters auftrat", meint ein Insider in "The Sun".

Queen gibt bekannt: Camilla wird einmal Königin

Seit dem 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) ist klar: Herzogin Camilla wird eines Tages an der Seite von Thronfolger Charles den Titel "Queen Consort" tragen. Dies gab die Monarchin in einem Statement bekannt.

Schon vor Monaten hat Prinz Harry angekündigt, dass er ein "intimes" und "von Herzen kommendes" Buch über seine "Erfahrungen, Abenteuer, Verluste und Lebenslektionen" als Royal aufschreiben wird. Die komplette royale Familie bangt deshalb um den öffentlichen Ruf "der Firma". Angeblich gibt es schon Überlegungen, ob der Palast auf Harrys Memoiren öffentlich reagieren soll, um Schadensbegrenzung zu üben. Es wäre ein Bruch mit der eisernen Regel, dass man stets ein würdevolles Schweigen bewahrt.