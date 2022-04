Hilfe für Prinz Harry: Model-Ex Cressida Bonas holte therapeutische Unterstützung

Bereits seit Jahren soll Prinz Harry unter seiner Wut auf das britische Königshaus leiden. Royal-Autorin Tina Brown behauptet jetzt sogar, dass Ex-Freundin Cressida Bonas um therapeutische Hilfe für den Prinzen gebeten habe.

Die Kindheit und Jugend von Prinz Harry war alles andere als normal. Ständig wurde er von Paparazzi verfolgt, jeder kleine Fehltritt verwandelte sich in eine Schlagzeile und sein Bruder William warf den Schatten des braven Royals auf ihn. Darunter soll der heute 37-Jährige früher extrem gelitten haben, wie Insider jetzt behaupten. Zur Seite stand ihm damals offenbar Ex-Freundin und Model Cressida Bonas.

Insider beschreiben Prinz Harry als "sehr wütenden Mann"

Die britisch-amerikanische Journalistin Tina Brown hat für ihr bald erscheinendes Buch "The Palace Papers: Inside The House Of Windsor" mit zahlreichen Royal-Quellen gesprochen, die ein düsteres Bild von Prinz Harry zeichnen. Demnach sollen die Probleme zwischen ihm und Prinz William lange vor der Begegnung mit Herzogin Meghan begonnen haben.

Wie die Autorin in ihrem Werk behauptet, sei es bereits 2015 zum Bruch der royalen Brüder gekommen. Damals hatte Prinz William die Schirmherrschaft für die Nashorn- und Elefanten-Wohltätigkeitsorganisation "Tusk Trust" übernommen, was Harry nicht gefallen haben soll. Ein Freund der beiden verriet Tina Brown, dass der Prinz immer mehr zu einem "sehr wütenden Mann" wurde, wie " " aus dem Buch vorab zitiert.

Model-Ex Cressida Bonas soll Prinz Harry therapeutische Hilfe besorgt haben

Doch auch schon Cressida Bonas, die mit Harry von 2012 bis 2014 liiert war, soll ihren damaligen Freund als gebrochenen Menschen erlebt haben. Wie Insider der Journalistin Tina Brown zugetragen haben, soll das Model daher therapeutische Hilfe für den Prinzen organisiert haben. Dafür habe sie extra an den britischen Geheimdienst MI6 gewandt, um unter Ausschluss der Öffentlichkeit die richtige Person für solch einen Job zu finden.

Model Cressida Bonas war von 2012 bis 2014 mit Prinz Harry liiert. © Landmark Media/ImageCollect

Wie viel Cressida Bonas ihrem prominenten Ex bedeutet hat, wird aus einem Brief deutlich, den Harry ihr nach der Trennung geschrieben haben soll. "Ich bewundere dich, ich wünsche dir alles Gute und vor allem danke, dass du mir hilfst, meine Dämonen zu finden und Hilfe zu suchen", zitiert Tina Brown daraus. Das Model war sogar 2018 zur Hochzeit von Harry und Meghan eingeladen.

Prinz Harry und Cressida Bonas bei einer Veranstaltung 2014. © IMAGO / Shutterstock

Vielleicht hat Prinz Harry der physische und psychische Abstand zu seiner Familie, den er in den letzten Jahren aufgebaut hat, gut getan. Inzwischen sollen die Zeichen wieder auf Versöhnung stehen, denn bei seinem Trip zu den Invictus Games nach Den Haag besuchte er Queen Elizabeth und Prinz Charles. Die Königin soll Harry und Meghan sogar zu den Feierlichkeiten ihres 70-jährigen Thronjubiläums eingeladen haben.