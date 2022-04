Prinzessin Victoria und Prinz Daniel sagen Schwedendinner ab: Wieder Gerüchte um Ehe-Probleme

In Schweden wird erneut über schwere Ehe-Probleme bei Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel berichtet. Die beiden haben die Teilnahme am Schwedendinner abgesagt. Was steckt dahinter?

22. April 2022 - 16:57 Uhr | AZ

Prinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden. © imago/PPE