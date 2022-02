Nach Statement über mögliche Trennung: Daniel reist ohne Victoria

Was ist wirklich los hinter den dicken Palastmauern in Stockholm? Seit Monaten gibt es böse Gerüchte über eine angebliche Trennung von Kronprinzessin Victoria und Ehemann Prinz Daniel. Der Palast dementiert, doch die schwedische Presse rätselt weiter. Jetzt fliegt Daniel ohne Victoria in die USA.

28. Februar 2022 - 14:32 Uhr | Steffen Trunk

Sind Prinz Daniel und Prinzessin Victoria noch glücklich? © imago/TT