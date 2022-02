Prinzessin Victoria und Prinz Daniel dementieren Trennung - ein Post und ein Foto sprechen Bände

Von Ehekrise keine Spur: Nachdem der Palast bereits die Trennungsgerüchte dementiert hatte, zeigen Victoria und Daniel nun auch auf Instagram und in der Öffentlichkeit, wie nah sie sich weiterhin stehen

Prinzessin Victoria und Prinz Daniel gelten als absolut krisensicheres Paar. Umso schockierender waren die Trennungsgerüchte, die in den schwedischen Medien verbreitet wurden.

Der Palast hat schon vergangene Woche auf Nachfrage klargestellt, dass an diesen Gerüchten nichts dran ist.

Nun stellt auch das Paar auf Instagram klar: "Gerüchte und Spekulationen kommentieren wir im Normalfall nicht. Aber zum Schutz unserer Familie möchten wir ein für alle Mal klarstellen, dass die Gerüchte, die sich jetzt verbreiten, völlig unbegründet sind."

Bei einem offiziellen Auftritt des Paares im Rahmen der Verleihung von Stipendien der Micael Bindefeld Foundation in Memory of the Holocaust haben die beiden noch einmal unter Beweis gestellt, wie liebevoll sie miteinander umgehen.

Keine Trennung bei Prinzessin Victoria und Prinz Daniel

Die Körpersprache zeigt, wie nah sich Daniel und Victoria (weiterhin) sind. Liebevoll und schützend legt er vorsichtig seine Hand auf ihren Rücken, während die schwedische Kronprinzessin Victoria die Treppe hinaufsteigt. Eine subtile Geste, die Bände spricht.

Prinzessin Victoria und Prinz Daniel beim Besuch der Micael Bindefeld Foundation. © Imago Images/Claudio Bresciani/TT

Kommende Woche steht ein weiterer wichtiger Termin im Kalender des Paares: Am 23. Februar hat die älteste Tochter Estelle Geburtstag. Die Mutter von Victoria, Königin Silvia, stammt übrigens aus Heidelberg. Sie lernte Ehemann Carl Gustaf bei Olympia 1972 in München kennen. 1973 wurde er König, 1976 folgte die Hochzeit.