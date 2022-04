Herzogin Meghan kappt letzte Verbindung zum Königshaus: "Es war mir eine Ehre"

Prinz Harry und Herzogin Meghan leben zwar seit zwei Jahren nicht mehr in Großbritannien, trotzdem waren sie noch durch diverse Verpflichtungen an das Königshaus gebunden. Mit einem finalen Schritt hat Meghan jetzt die letzte Verbindung gelöst.

Bye, bye, britisches Königshaus. Herzogin Meghan hat sich von ihrer letzten Schirmherrschaft, die sie noch mit Großbritannien und dem Königshaus verband, getrennt. Doch bei ihrem Abschied fand die Ehefrau von Prinz Harry auch emotionale Worte.

Herzogin Meghan verabschiedet sich von letzter royalen Schirmherrschaft

In ihrer Funktion als Senior-Royal hatte Meghan 2019 ein Patronat für die Tierschutzorganisation "Mayhew" übernommen. Durch ihren Freund, den mittlerweile verstorbenen Tierverhaltensforscher Oli Juste, habe sie von dem Verein erfahren und sei direkt begeistert gewesen, diesen unterstützen zu können. "Ich verliebte mich in Mayhew und wurde bald Ihre königliche Schirmherrin", schreibt die Herzogin in einem offenen Brief, der am Donnerstag (7. April) auf der veröffentlicht wurde.

Finale Loslösung von royalen Pflichten für Herzogin Meghan

Jedoch war Meghan durch ihren Einsatz für "Mayhew" bislang noch mit Großbritannien und dem Königshaus verbunden. Nach drei Jahren hat sie jetzt ihre Schirmherrschaft beendet. Für die ehemalige Schauspielerin ist diese finale Loslösung von ihren royalen Verpflichtungen sicherlich eine Befreiung, auch wenn sie sich zum Abschied emotional zeigt. "Meine Zeit als Schirmherr von Mayhew ist zwar zu Ende, meine unerschütterliche Unterstützung jedoch nicht", erklärt die Herzogin in ihrem Brief und ruft Fans zu Hilfe auf. "Ich ermutige jeden von Ihnen, auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen."

Wie schwer es Meghan dann doch fällt, sich von dem Tierschutzverein zu lösen, wird in ihren letzten Worten deutlich: "Vielen Dank an die Mayhew-Community, dass Sie mir als Ihre Schirmherrin vertraut haben. Es war mir eine Ehre."