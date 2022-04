Die Queen als Nachbarin: Dieses schmucke Haus steht zum Verkauf

Royal-Fans aufgepasst: Auf dem Sandringham Anwesen, dem Landsitz der britischen Königsfamilie, steht ein schmuckes Häuschen, Baujahr 1875, zum Verkauf – wer in der Nachbarschaft von Elizabeth II. wohnen möchte, kann also jetzt zuschlagen.

Es sei ein Zuhause, das "die Nostalgie einer vergangenen Ära" einfange, so die Immobilienmakler.

Idyllisch entspannen: In diesem Wohnzimmer mit Traum-Ausblick möglich.

Die Voraussetzung: Das Konto ist voll. Denn das Haus mit drei Schlafzimmern kostet 1,4 Millionen Euro. Als einmalige Chance bezeichnen es die Immobilienmakler von Sowerbys, die die Luxus-Immobilie im Programm haben.

Es sei ein Zuhause, das "die Nostalgie einer vergangenen Ära" einfange und liege im "Herzen des royalen Sandringham-Besitzes". Sandringham ist dafür bekannt, dass die Queen dort gern Weihnachten verbringt.

Haus-Verkauf: Die AZ zeigt die Bilder der Immobilie

Wie eine Sprecherin von Sowerbys der AZ mitteilte, gebe es viel Interesse an dem Haus, besonders zwei Interessenten seien sehr erpicht darauf, es zu kaufen.

Die Royals stiegen früher am Bahnhof Wolferton aus

Das Gebäude liegt nahe des früheren Wolferton Bahnhofs. Bis in die 60er Jahre stiegen an dieser königlichen Station die Royals aus, um zu ihrem Landsitz zu fahren. Das Haus mit rund 240 Quadratmetern Fläche liegt nur drei Kilometer vom Sandringham-Haus der Queen entfernt und wurde früher traditionell vom Stationschef bewohnt, der die Royals in Empfang nahm.

Die Hauptsuite hat unter anderem ein eigenes Bad (mit freistehender Wanne) und ein Ankleidezimmer. Vor allem die ländliche Idylle wird beworben. Ruhe und Royals - das kostet eben.