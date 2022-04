Royal-Experte: Ehe von Herzogin Meghan und Prinz Harry kriselt

Haben Meghan und Harry Ehe-Probleme? Steht die Beziehung der abtrünnigen Royals vor dem Aus? Für eine baldige Trennung gibt es bereits erste Anzeichen, findet Royal-Experte und Autor Duncan Larcombe. Vor allem Harrys Verhalten sei verdächtig.

Ist das royale Glamour-Paar bald Geschichte? Angeblich soll es um die Ehe von Familie Sussex nicht gut bestellt sein, das meint zumindest Autor Duncan Larcombe, der zehn Jahre lang Hofberichterstatter für die britische Zeitung "The Sun" war. Mittlerweile sollen die Probleme sogar so massiv sein, dass gar die Öffentlichkeit die Zeichen deuten könne.

Harry und Meghan: Ehe-Probleme als Grund für Fernbleiben am Gedenkgottesdienst?

Grund für die neuesten Gerüchte: das Fernbleiben von Prinz Harry beim Gedenkgottesdienst für seinen Großvater Prinz Philip. "Meiner Meinung nach ist das Sicherheitsproblem eine totale Ausrede. Harry ist seit seinem Umzug in die USA zur Beerdigung von Philip und zur Trauerfeier für seine verstorbene Mutter nach Großbritannien zurückgekehrt, und es hat keine Sicherheitsbedrohung gegeben. Welche größere Bedrohung wird es im Vereinigten Königreich geben als in Den Haag? Ich glaube, er hat ehrlich gesagt wahrscheinlich mehr Angst davor, von der britischen Öffentlichkeit ausgebuht zu werden und seiner Familie gegenüberzutreten", sagt Larcombe im US-Magazin "Closer".

Prinz Harry geht auf Distanz: Isolation wegen Meghan?

Larcombe hat Bedenken, wenn es um Harrys Wohlbefinden in den USA geht. Der Entschluss, sich vom Königshaus loszusagen, geht mit einem radikalen Lebenswandel einher. Doch auch in Kalifornien soll er oft isoliert sein. Harrys Distanz zu einst geliebten und geschätzten Menschen könnte auf Schwierigkeiten in der Beziehung mit Meghan hindeuten. Denn Harry erschien zuletzt ohne Meghan (bspw. beim Super Bowl in L.A.).

Arbeitet Harry öffentlich gegen Ehefrau Meghan?

Besonders der Auftritt bei der Rodeo-Meisterschaft in Texas sei hervorzuheben, findet Larcombe. Während der Prinz dort teilnahm, soll Ehefrau Meghan als bekennende Tierschützerin erzürnt darüber gewesen sein. "Harrys kürzlicher Auftritt beim Texas Rodeo war völlig bizarr, fast so, als ob er versuchen würde, in die amerikanische Kultur einzutauchen. Es war besonders bizarr, weil es so eindeutig gegen Meghans Tierschutzüberzeugungen verstößt", meint der Royal-Experte.

Meghan und Harry: Scheidung bald möglich?

Und weiter: "Ich denke, eines der größten Anzeichen dafür, dass eine Beziehung nicht gut läuft, ist, dass sich einer oder beide von den Freunden, der Familie und den Menschen, die einen lieben und mit denen man aufgewachsen ist, sehr isolieren. Und genau das ist bei Harry der Fall, seit er mit Meghan zusammen ist. Es ist besorgniserregend, denn er ist jetzt entfremdeter denn je – was zeigt, dass die Dinge nicht gut laufen."

Würde Harry nach einer Trennung nach England zurückkehren?

Hat Prinz Harry deshalb den Mietvertrag für Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor verlängert? Will sich der Vater von zwei Kindern etwa ein Hintertürchen offen halten? Für eine Bleibe, in die er wieder zurückkehren kann...