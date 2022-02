Es ist nicht Meghan! Prinz Harry kommt heimlich mit weiblicher Begleitung zum Super Bowl

Still und heimlich hat sich Prinz Harry am Sonntag ins Stadion geschlichen. In Los Angeles wurde der Super Bowl ausgetragen. Der britische Prinz kam aber nicht mit Ehefrau Meghan auf die Tribüne, sondern mit seiner Cousine Eugenie.

14. Februar 2022 - 10:03 Uhr | AZ

Prinz Harry ist Football-Fan und kam ins Stadion. (Archivbild) © dpa/Apple TV+