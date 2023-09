Herzogin Meghan bricht Royal-Protokoll: Deutschland-Besuch ist Auftritt der Gegensätze

Seit Dienstag ist Herzogin Meghan wieder mit Harry in Düsseldorf vereint. Schon jetzt sorgte die 42-Jährige mit ihren Auftritten in Deutschland für Schlagzeilen. Sie bricht das Protokoll, trägt kurze Hose, ein Billig-Kleid und teure Schuhe.

Prinz Harry und seine Frau Meghan sind bereits seit einigen Tagen in Deutschland. Bei den diesjährigen "Invictus Games" in Düsseldorf sind die beiden Royals sowohl als Moderatoren, als auch als Gäste zu sehen. Doch gerade Meghan sorgte dabei immer wieder für Schlagzeilen.

Protokollbruch in Düsseldorf: Meghan zeigt sich Händchen-haltend mit Sportlerin

Bei einem Treffen zwischen Meghan, Harry und Teilnehmern des Wettbewerbes brach die Herzogin am Dienstag bei der Ankunft am Düsseldorfer Flughafen mit dem königlichen Protokoll. Normalerweise ist ein Handschlag den Royals lediglich zur Begrüßung "erlaubt". Auf einem Foto sieht man Meghan jedoch, wie sie die Hand einer ukrainischen Soldatin hält, die dieses Jahr an den Spielen teilnimmt.

Und am Donnerstag umarmte Meghan mehrere nigerianische Spielerinnen, nach dem Sieg über die Ukraine. Eigentlich umarmen Royals keine Mitmenschen und der Öffentlichkeit. Diese verstoße gegen die Etikette. Und auch am Hofe ist eine Umarmung nicht vorgesehen. Doch Meghan setzt immer wieder auf diese herzliche Geste – und will so offenbar Volksnähe und Mitgefühl zeigen.

Umarmen sich herzlich nach dem Sieg: Herzogin Meghan und eine Nigerianerin © imago/ Images

Prinz Harry scherzte schon bei der Eröffnungsfeier: "Ich will nicht sagen, dass wir zu Hause eine Vorliebe haben, aber seit meine Frau herausgefunden hat, dass sie nigerianischer Abstammung ist, könnte es dieses Jahr ein wenig Wettbewerb geben."

Prinz Harry widmet Eröffnungsrede verletzter Ukrainerin

Es wird noch emotionaler, wenn man bedenkt, dass Harry der Ukrainerin einen Teil seiner Eröffnungsrede widmete. "Ich möchte den Moment nutzen, um das Team Ukraine und insbesondere eine ganz besondere Person zu würdigen: Taira. [...] Ich glaube nicht, dass ich jemals jemanden getroffen habe, der so mutig und widerstandsfähig ist wie du. Ich denke, ich kann für alle sprechen, wenn ich sage, dass du den wahren Geist der Ukraine und von Invictus verkörperst, und es ist so schön, dich zu sehen und deine Energie persönlich zu spüren. Und Mann, haben wir dich letztes Jahr vermisst."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Im letzten Jahr verpasste Taira die "Invictus Games", weil sie sich zu dem Zeitpunkt in russischer Gefangenschaft befand. Damals wurde sie von ihrer Tochter vertreten – jetzt kann die Ukrainerin erstmals wieder selber teilnehmen.

Shorts und Blazer: Meghan sorgt mit Outfit für Aufsehen

Aber nicht nur mit diesem emotionalen Foto ist Meghan in Düsseldorf aufgefallen. Auch das Outfit der 42-Jährigen verwirrte einige Reporter. Bei einem Basketballspiel der "Invictus Games" erschien die Herzogin mit kurzer Hose. Kombiniert mit einem schwarzen Shirt und Blazer, setzte Meghan sich allerdings auch in diesem "einfachen" Outfit perfekt in Szene – und das begeistert die Fans.

Selbst in kurzer Hose sieht die Herzogin elegant aus © imago/Stephen Lock

Passend zu ihrem schwarz-weißen Outfit trug Meghan bei dem Event stilvolle und sündhaft teure Chanel-Schuhe.

Zu ihrem Shorts-Outfit trug Meghan passende Chanel-Schuhe © imago/Stephen Lock

Meghan zeigt sich aber auch im 65-Euro-Kleid

Auch bei einem "Friends & Family"-Dinner am Dienstagabend überraschte Meghan wieder mit ihrem Outfit. Zum Abendessen erschien die Herzogin in einem 65-Euro-Kleid. Gepaart mit Designer-Schuhen und -Gürtel, stellte sie auch so ein schlichtes, aber gleichzeitig auch eleganten Dress zusammen.

Auch im 65-Euro-Kleid begeistert Meghan © picture alliance/dpa/PA Wire

Auffällig ist bei Meghans Outfits vor allem eins: Die 42-Jährige kombiniert immer wieder billige Kleidungsstücke mit teuren Designer-Accessoires. Das beste Beispiel dafür ist ihr Kleid, das weniger kostet, als der Gürtel, den sie zum Look trägt. Am teuersten ist aber vermutlich der Schmuck der Herzogin – allein ihr "Pinky-Ring" wird auf knapp 60.000 Euro geschätzt.

Teurer Schmuck von Herzogin Meghan: Kritik um 60.000 Euro Ring

Aber nicht nur mit günstigen Outfits sorgte Meghan in Düsseldorf für Wirbel. Bei einer Rede trug sie einen Ring, der umgerechnet knapp 60.000 Euro wert ist. Seit 2020 besitzt Meghan das edle Schmuckstück, doch woher hat die Herzogin den Ring? Kritiker vermuten, das es sich dabei um ein Geschenk eines saudischen Scheichs handelt, der direkt mit Menschenrechts-Verletzungen in Verbindung gebracht wird. Das dementieren die Royals allerdings. Der Ring stamme von einer Designerin, hieß es.

Bei den "Invictus Games" trug Meghan ihren "Pinky Ring" © imago/Imageplotter / Avalon

Meghan wird in Deutschland zur Moderatorin

Bis Samstag werden Harry und Meghan noch in Düsseldorf sein. Bei der Abschlusszeremonie wird der ehemaligen Schauspielerin eine besondere Rolle zuteil: Laut Ankündigung soll sie gemeinsam mit der Moderatorin Hadnet Tesfai die Geschichten der kriegsversehrten Wettkämpfer und deren Familien "persönlich moderieren".

Meghan und Harry feierten bei den Invictus Games ihre Premiere

Für den Herzog und die Herzogin von Sussex haben die Invictus Games eine besondere Bedeutung. Bei der dritten Ausgabe 2017 in Toronto, Kanada, sorgte Prinz Harry für eine Überraschung: Er hatte seinen ersten offiziellen Auftritt mit seiner späteren Frau Meghan. Die Spiele von 2018 fanden anschließend in Sydney statt. Sowohl Prinz Harry als auch Meghan waren erneut dabei – genau wie in Den Haag im Jahr 2022. Die ersten beiden Ausgaben der Sportveranstaltung gab es 2014 in London und 2016 in Orlando.

Harry und Meghan bei den Invictus Games in Düsseldorf © imago/Imageplotter / Avalon

Was sind die Invictus Games?

Die "Invictus Games" sind ein internationales Sportereignis für Soldatinnen und Soldaten, die Verletzungen im Dienst oder im Einsatz oder durch Erkrankungen an Körper und Seele bleibende Beeinträchtigungen erlitten haben. Sie wurden einst im Jahr 2014 durch Prinz Harry ins Leben gerufen. Neben dem Vereinigten Königreich nehmen auch Länder wie Deutschland, Australien, Frankreich, Israel, Italien, Nigeria, Kanada oder die USA an den Wettkämpfen teil. In diesem Jahr finden sie vom 9. bis zum 16. September in Düsseldorf statt.