Motsi Mabuse zeigt sich in der Sauna: Mit diesem Aufguss wird's heiß

Motsi Mabuse ist ein echter Sauna-Fan. Wie gerne die "Let's Dance"-Jurorin in den heißen Dämpfen entspannt zeigte sie ihren Fans jetzt auf Instagram. Dabei war die Profi-Tänzerin natürlich auch passend gekleidet und nur in ein Handtuch gehüllt.

Motsi Mabuse gewährte ihren Instagram-Followern ein paar heiße Einblicke. Dass die stets gut gelaunte "Let's Dance"-Jurorin wirklich alles tragen kann, bewies sie jetzt in einem Social-Media-Post. Die Tänzerin zeigte sich nur mit einem Handtuch bekleidet in der Sauna.

Heiß, heißer, Motsi Mabuse

In einem Foto auf Instagram zeigte sich Motsi Mabuse jetzt sehr leicht bekleidet. In ein weißes Handtuch eingewickelt sitzt die beliebte Jurorin in der Sauna., die Beine überschlagen, ein graues Handtuch auf dem Kopf und einen Saunakübel auf dem Schoss. Die stets gutgelaunte Tänzerin strahlt in die Kamera.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zu dem Beitrag schrieb die 42-Jährige: "Der Herbst rückt immer näher und die Sauna-Zeit auch! 5 Gründe wieso ich mir eine Sauna zugelegt habe". Neben der Stärkung der Abwehrkräfte und der gesteigerten Durchblutung sei ein Sauna-Besuch auch gut für das Herz, die Haut und zur Entspannung der Muskeln.

Sauna-Look von Motsi Mabuse kommt bei den Fans super an

Unter den Followern der "Let's Dance"-Ikone kommt der Post super gut an. Einige der Nutzer outen sich auch als Sauna-Fans. "Ich liebe Sauna. Gehe jeden Dienstag bei Wind und Wetter. Seit 10 Jahren", erzählte eine Nutzerin. Komplimente für den Look der 42-Jährigen gab es noch obendrauf.

So schrieb eine Userin etwa: "Du siehst super aus". Unter den zahlreichen Likes, die es für das Foto gab, befinden sich auch Promi-Damen wie "Let's Dance"-Gewinnerin Anna Ermakova, Sylvie Meis und RTL-Star Evelyn Burdecki.