Herzogin Kate im Rugby-Rausch: So ausgelassen hat man sie selten gesehen

Dieser Termin hat Herzogin Kate sichtlich Spaß gemacht. Am Mittwoch besuchte sie das Twickenham Stadium in London und trainierte mit einem Rugby-Team. Dabei zeigte die Ehefrau von Prinz William, dass sie auch ihre Ellbogen ausfahren kann...

Ob glitzernde Abendrobe, hochgeschlossenes Business-Outfit oder ein buntes Sommerkleid - Herzogin Kate zeigt sich stets dem Anlass entsprechend gekleidet. Doch so, wie sie jetzt in London erschienen ist, hat man die royale Lady bislang selten gesehen. Statt edler Couture gab es praktische Sportbekleidung. Das hatte aber auch einen besonderen Grund.

Job von Prinz Harry: Herzogin Kate ist Schirmherrin der Rugby-Verbände

Am Mittwochmorgen teilte der Kensington Palast mit, dass Herzogin Kate einen Job von Prinz Harry übernehmen werde. Die 40-Jährige ist ab sofort die neue Schirmherrin der englischen Rugby-Verbände. "Ich freue mich sehr, Schirmherrin der Rugby Football League und der Rugby Football Union zu werden – zwei fantastische Organisationen, die sich dafür einsetzen, die Kraft zu nutzen, die der Sport haben kann, um Gemeinschaften zusammenzubringen und Einzelpersonen zu helfen, sich zu entfalten", schrieb sie dazu auf Instagram.

Rugby-Kate fährt Ellenbogen aus: So ausgelassen sieht man die Herzogin selten

Am selben Tag folgte bereits der erste Termin für die Herzogin in ihrer neuen Funktion. Sie besuchte in London das Twickenham Stadium in Begleitung professioneller Rugby-Spieler. Doch Kate ließ sich dabei nicht einfach nur das Spiel erklären und die Örtlichkeiten zeigen. Sie legte gleich selbst Hand an, schnappte sich den Ball und rannte übers Feld.

Beim Rugby-Training gibt Herzogin Kate selbst mächtig Gas. © IMAGO / Starface

Ausgelassenes Rugby-Training: Herzogin Kate legt sich als Schirmherrin ganz schön ins Zeug. © IMAGO / i Images

Bei diesem Treffen präsentierte Herzogin Kate, warum sie eine würdige Königin von England werden wird. Die Ehefrau von Prinz William gab sich nahbar und zeigte volle Einsatzbereitschaft. Ihre Schwägerin, Herzogin Meghan, könnte man sich nur schwer so ausgelassen auf einem Rugby-Feld vorstellen.

Die Ehefrau von Prinz William wollte unbedingt selbst mit den Rugby-Mannschaften trainieren. © IMAGO / i Images

Lachend alberte Herzogin Kate mit den Spielern herum, ließ sich hochheben, um einen Ball zu fangen und schoss selbst ein Tor.

Dieser Termin im Twickenham Stadium schien Kate viel Spaß zu machen. © IMAGO / i Images

Diese Schirmherrschaft, die Kate von Prinz Harry übernahm, macht ihr offenbar viel Freude. © IMAGO / Cover-Images

"Fantastisch, die Spieler, Mitarbeiter und Schiedsrichter zu treffen, die den Sport auf höchstem Niveau repräsentieren", schrieb sie dazu auf Instagram. "Ich ziehe sogar selbst Turnschuhe an, um einen Vorgeschmack zu bekommen, wie die Teams trainieren."