Heißer Strand-Auftritt und Mega-Dekolleté: So sexy präsentiert sich Sylvie Meis nach der Trennung

Von Trennungsschmerz scheint es bei Sylvie Meis keine Spur zu geben – zumindest äußerlich. Die Moderatorin liefert auf Instagram eine sexy Show für ihre Follower.

Sylvie Meis lässt es sich aktuell in Mexiko gut gehen. Ob sie dort ihren Trennungsschmerz verarbeitet? (Archivbild)

Es ist gerade mal ein paar Tage her, dass die Trennung bei Sylvie Meis und Niclas Castello bekannt wurde, da gibt die Moderatorin auf Instagram schon wieder Vollgas. Doch einige Fans scheinen ihr diese sexy Show nicht zu glauben.

Aktuell befindet sich Sylvie Meis im Urlaub mit ihrem besten Freund André Borchers. Der Designer feierte seinen 36. Geburtstag in Tulum, da durfte die Moderatorin natürlich nicht fehlen. Die Auszeit in Mexico nutzt die 44-Jährige aber nicht nur zum Entspannen, denn die traumhafte Kulisse ist prädestiniert für Instagram-Fotos – die 1,4 Millionen Fans wollen immerhin unterhalten werden.

Wow-Auftritt von Sylvie Meis: So sexy zeigt sie sich in Mexiko

Und so wird fröhlich im Abendkleid mit Mega-Dekolleté vor dem Dschungel posiert. "It’s a jungle out there", schreibt Sylvie Meis zu dem sexy Schnappschuss.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Dabei darf natürlich auch das obligatorische Strand-Foto im Leoparden-Badeanzug nicht fehlen. Während in Deutschland die Temperaturen im einstelligen Bereich liegen, ist es im mexikanischen Tulum mit 28 Grad sommerlich warm. Da kann sich eine Sylvie Meis auch mal lasziv an eine Palme lehnen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Fans unterstützen Sylvie Meis nach der Trennung: "Alles wird gut"

Für ihre Fotos bekommt die frisch gebackene Single-Lady viele Komplimente, in den Kommentaren werden zahlreiche Flammen-Emojis gepostet. Doch will sich Sylvie Meis damit nur von ihrem Trennungsschmerz ablenken? Einigen Followern ist aufgefallen, dass auf dem Bild im Abendkleid der Blick der Moderatorin traurig erscheint. "Du bist einfach schön, aber du hast Traurigkeit in deinem wunderschönen Gesicht", lautet ein Kommentar dazu. Weitere Fans versuchen ihr mit aufmunternden Worten wie "alles wird gut" und "nach einem Tief kommt ein Hoch" beizustehen.

Zumindest ist Sylvie Meis nicht alleine und hat in der Zeit nach dem Ehe-Aus gute Freunde an ihrer Seite. Und der Aufenthalt in sommerlichen Gefilden bringt sie bestimmt auch auf andere Gedanken.