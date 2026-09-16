Roberto Blanco lässt Wiesn ausfallen: Jetzt verrät er die Gründe

Roberto Blanco ist beim diesjährigen Pre-Wiesn-Event von Heidi Klum nicht dabei. Warum schlug der Schlagerstar eine Einladung zum "HeidiFest" aus? Der Abendzeitung verrät er die Gründe. Auch spricht Blanco über das Altern und private Veränderungen.

Am Donnerstag (17. September) feiert Heidi Klum (53) die zweite Ausgabe ihres "HeidiFests". VIP-Gäste wie Vicky Leandros (74) oder Katja Ebstein (81) lassen sich das Pre-Wiesn-Event nicht entgehen. Selbst internationale Prominenz, darunter Topmodel Naomi Campbell (56) und Sängerin Nicole Scherzinger (48), schlägt zur Mega-Gaudi im Münchner Hofbräuhaus auf. Doch einer bleibt dem "HeidiFest" heuer fern: Schlagerstar Roberto Blanco (89).

"HeidiFest" ohne Roberto Blanco: Warum der Schlagersänger nicht nach München kommt

Bei der ersten Ausgabe im vergangenen Jahr stand Blanco noch hoch motiviert auf der Bühne. Er sang seinen Hit "Ein bisschen Spaß muss sein" – gemeinsam mit Gastgeberin Heidi Klum, die ebenfalls zum Mikrofon griff. Heuer ist ein ähnlicher Glanzmoment nicht zu erwarten, wie der Sänger im Interview mit der Abendzeitung verrät: "Ich bin dieses Jahr nicht dabei. Man hat mich angefragt, ob ich komme, aber ich bin besetzt." Offenbar hoffte Klum auf ein erneutes Erscheinen von Blanco auf ihrem Event – eine begehrte Einladung erhält schließlich nicht jeder. Doch der volle Terminkalender lässt ein Kommen von Blanco nach eigenen Aussagen nicht zu.

Roberto Blanco lässt Wiesn ausfallen: "Mache das nicht"

Im AZ-Interview erklärt Blanco, dass er die Wiesn heuer generell nicht besuchen könne. Auch nach über fünf Jahrzehnten im Showgeschäft scheint der Sänger noch immer sehr gefragt zu sein. "Ich habe viel zu tun", betont er. Für einen Oktoberfest-Besuch müsste der in der Schweiz und auf Mallorca lebende Musiker viel Reisezeit einplanen. "Dann müsste ich immer hin und her ... Nein, dieses Jahr mache ich das nicht."

Roberto Blanco – in Begleitung seiner Ehefrau Luzandra – im vergangenen Jahr beim "HeidiFest" im Hofbräuhaus München. © imago/Future Image

Roberto Blanco erinnert sich gern an schöne Zeiten auf der Theresienwiese zurück: "Ich war so oft auf dem Oktoberfest. Und jeder Moment war toll: viel Spaß, viele Freunde, viele Bekannte. Es war immer ein super Fest." Skurrile oder "dumme Momente" habe er bei all den Feierlichkeiten bisher nie erlebt. Geselligkeit und Frohsinn standen wohl stets im Fokus. "Ich hoffe, nächstes Jahr, wenn ich wiederkomme, noch mal Spaß zu haben. Ich will das Oktoberfest genießen", so Blanco.

Schlagerstar macht "HeidiFest" alle Ehre: Wie es dazu kam

Auch dem "HeidiFest" bleibt der Sänger also fern – doch mit dem letztjährigen Besuch verbindet er nur Gutes. Die exklusiven Goodie-Bags, die die Gastgeberin für ihre VIP-Besucher zusammengestellt hatte, trafen Blancos Geschmack. Darin enthalten war unter anderem eine rote Basecap, auf der das "HeidiFest"-Logo zu sehen war. Die Cap trug er stolz bei einem Fernsehauftritt im März. Einen besonderen Grund hatte dies jedoch nicht, wie der Sänger offen zugibt: "Das war keine bestimmte Idee. Ich habe halt die schöne rote Farbe gesehen, die hat zum Pullover gepasst. Bin da nur nach der Farbe gegangen."

Heidi Klum im vergangenen Jahr bei ihrem "HeidiFest". Am 17. September feiert die 53-Jährige die zweite Ausgabe des Events. © imago/APress

Umzug zurück nach München? Roberto Blanco hat klare Antwort

Roberto Blanco lebte für lange Zeit in München. Dort hatte der Schlagerstar nach seinem großen Durchbruch in den Siebzigern über Jahrzehnte hinweg seinen Hauptwohnsitz. Heute lebt er mit seiner reizenden Frau Luzandra in der Schweiz und auf Mallorca. Ein Umzug zurück nach München würde Blanco aber nicht komplett ausschließen. "Man weiß ja nie", meint er gegenüber der Abendzeitung. "Ich bin ein Mensch, der auf der ganzen Welt verreist. Also man weiß nicht." Für den 89-Jährigen steht fest: "Man darf nie 'Nein' sagen. Aber wie gesagt, ich weiß es jetzt noch nicht."

Roberto Blanco gibt privaten Einblick: Alter macht sich bemerkbar

Mit seinen 89 Jahren blickt Roberto Blanco auf ein erfülltes Leben zurück. Er ging gern joggen und verbrachte viel Zeit auf dem Tennisplatz, wie er der Abendzeitung erzählt. Heute lasse sich das nur noch schwer umsetzen: "Mit 89 ist das nicht mehr, wie wenn man 29 oder 39 ist. [...] Ich kann nicht mehr so lange laufen, wie ich will. Auch nicht mehr so lange spazieren." Das Alter habe bei Blanco definitiv seine Spuren hinterlassen.

Doch die Schlagerlegende lasse sich davon nicht beeinflussen. Seine Lebensfreude sei ungebrochen: "Ich stehe nicht auf und denke jeden Tag: 'Oh Gott, ich bin 89.' Ich lebe mein Leben und tue, so gut es geht, was ich will." Mit dieser Einstellung dürfte Roberto Blanco für viele Menschen ein inspirierendes Beispiel sein. Und im Juni seinen 90. Geburtstag mit vielen Freunden feiern.