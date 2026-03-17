Roberto Blanco sorgte in einem TV-Interview für irritierte Gesichter – mit großem Unterhaltungswert. Die Fragen seiner Gesprächspartnerin ignorierte Blanco gekonnt. Ein Geschenk von Promi-Freundin Heidi Klum hatte einen besonderen Auftritt...

Roberto Blanco (88) macht schon immer sein eigenes Ding. Das hat der pfiffige Schlagerstar in einer TV-Sendung jetzt wieder einmal ziemlich launig bewiesen. ZDF-Moderatorin Nadine Krüger (48) staunte nicht schlecht, als der 88-Jährige mitten im Gespräch einen Zettel zückte – und damit das Zepter in die Hand nahm.

Skurriler Auftritt von Roberto Blanco: "Machst du eine Dauerwerbesendung?"

Blanco war zu Gast im ZDF-Format " ", wo er über anstehende Projekte sprach. Nadine Krüger führte das Interview und stellte einzelne Fragen, auf die ihr Gast antworten sollte. Unter anderem wollte sie wissen, was es mit Blancos Auftritt für Schauspieler Dieter Hallervorden (90) am 26. und 27. März auf sich hat. An diesen Tagen betritt der Sänger die Bühne im Mitteldeutschen Theater in Dessau-Roßlau, das von Hallervorden geleitet wird. Roberto Blanco zückte plötzlich einen Zettel, auf dem er notierte, welche weiteren Projekte in den kommenden Wochen anstehen.

Anstatt auf Krügers Frage einzugehen, sprach er lieber über eine neue CD mit dem Titel "Enjoy". Seine Gesprächspartnerin fragte verdutzt: "Machst du hier eine Dauerwerbesendung?" Dass der Schlagerstar im Interview seine ganz eigene Schiene fuhr, kam für Krüger offensichtlich sehr überraschend.

ZDF-Moderatorin Nadine Krüger war sichtlich irritiert von Roberto Blancos Auftritt. © Screenshot/ZDF

Fragen ignoriert: Moderatorin kommt nicht zu Wort

Mit seinem gewohnten, breiten Lächeln entgegnete Blanco schelmisch: "Du hast gefragt, was ich vorhabe." Die Schlagerlegende arbeitete seine Stichpunkte auf dem Zettel weiter ab. Als Krüger eine neue Frage eingeworfen hat, ließ er sich davon nicht beirren. Roberto Blanco ignorierte die Gegenfrage komplett. Nadine Krüger schaute ratlos in die Kamera und schüttelte belustigt den Kopf. Ihr Gesprächspartner brachte sie zweifelsohne aus der Fassung. Einen so selbstbewussten und kühnen Interview-Partner wie Blanco erlebt sie wohl nicht alle Tage.

Nadine Krüger startete einen neuen Versuch, das Gesprächszepter in die Hand zu nehmen: "Du kannst auch mit mir einfach sprechen. Ich weiß Bescheid über alle deine Termine." Roberto Blanco meinte lachend: "Achso, du weißt Bescheid, bravo." Erneut sprach Krüger ihn auf seine Auftritte für Dieter Hallervorden an und siehe da: Blanco stand ihr Rede und Antwort.

Roberto Blanco machte bei einem TV-Interview sein eigenes Ding. Damit sorgte er für Lacher. © imago/STEINSIEK.CH

Roberto Blanco im TV: Geschenk von Heidi Klum sticht ins Auge

Ein Detail blieb während Blancos Auftritt bei "Volle Kanne" nicht verborgen. Der Schlagerstar trug eine rote Basecap mit "HeidiFest"-Logo. Beim HeidiFest handelt es sich um ein Event, das kurz vor Wiesn-Start 2025 von Heidi Klum (52) im Münchner Hofbräuhaus erstmals veranstaltet wurde. Blanco war damals als Promi-Gast geladen und bekam – wie alle anderen Gäste – eine Goodie-Bag geschenkt, in der unter anderem die Cap zu finden war. Der Sänger hält die knallrote Kappe scheinbar in Ehren und wählt sie selbst für TV-Auftritte aus.

In der ZDF-Sendung "Volle Kanne" präsentierte Roberto Blanco stolz seine "HeidiFest"-Cap. © Screenshot/ZDF

Auch bei der Premiere der Doku-Serie "Heino – Karamba, Karacho, Kult!" in Kitzbühel trug Blanco die Basecap mit Stolz. Klum dürfte sich über so viel Anerkennung sicherlich freuen...