Kult-Sänger Heino hat über 55 Millionen Tonträger in seiner Karriere verkauft. Jetzt feiert er in Kitzbühel die Premiere seiner eigenen TV-Doku mit prominenten Wegbegleitern, Stars und Sternchen.

Heino begrüßt seine Star-Gäste und sagt der AZ: "Wollen nicht kleckern, sondern klotzen". Die Fotos des Abends...

imago 14 Heino begrüßt seine Star-Gäste und sagt der AZ: "Wollen nicht kleckern, sondern klotzen". Die Fotos des Abends...

Blonde Haare, dunkle Sonnenbrille und eine unverwechselbare Bariton-Stimme – seit fast sieben Jahrzehnten ist Heino eine der schillerndsten Figuren der deutschen Musik- und TV-Unterhaltung. Jetzt bekommt der Kult-Sänger eine eigene Dokumentation. Die große Premiere der Doku-Serie "Heino – Karamba, Karacho, Kult!" fand am Freitagabend im Filmtheater in Kitzbühel statt. Die AZ war dabei.

TV-Doku erscheint: Heino wird in Kitzbühel gefeiert

Der inzwischen 87-jährige Sänger, der bereits seit den 1960er-Jahren erfolgreich ist, ließ sich bei der Premiere gebührend feiern. Zahlreiche Prominente und Weggefährten waren angereist, um den Kult-Star hochleben zu lassen.

Mit dem Tod seiner geliebten Frau Hannelore Ende 2023 musste der Sänger einen schweren Verlust verkraften. Halt fand er in seinem Manager Helmut Werner und dessen Familie. Werner, seine Frau Nicole und ihr Sohn leben mittlerweile mit Heino in dessen Haus in Kitzbühel. Schon jetzt ist klar: Werner soll eines Tages auch das Vermögen und die Rechte des Sängers erben.

Hollywood-Gast Brigitte Nielsen schwärmt von Heino

Für besonderen Glamour sorgte Hollywood-Diva Brigitte Nielsen (62). Die Ex-Frau von Sylvester Stallone strahlte beim Eintreffen auf dem roten Teppich und rief der AZ zu: "Zwei Ikonen mit blonden Haaren. Ich liebe Heino. Wir waren schon bei Rosi Schnitzel essen. Es war so lecker."

Heino-Premiere mit Promi-Auflauf in Kitzbühel: "Das Beste ist gerade gut genug"

Der Sänger selbst erklärte schmunzelnd: "Das Beste ist gerade gut genug. Brigitte ist großartig und ich habe mir sie gewünscht. Wir wollen nicht kleckern, sondern klotzen."

Oliver Pocher: "In diesem Alter muss man die Feste feiern"

Auch Comedian Oliver Pocher ließ sich die Premiere nicht entgehen. Er kennt Heino bereits seit rund 20 Jahren und sagte der AZ: "In diesem Alter muss man die Feste so feiern, wie sie fallen. Natürlich habe ich Heino sofort gesagt, dass ich kommen werde."

Wie lange Heino selbst noch auf der Bühne stehen will? Seine Antwort ist eindeutig: "So lange der liebe Gott mir die Stimme lässt!" Manager Helmut Werner ergänzte: "Unser Vertrag geht ja außerdem noch bis 2038." Heino lachte: "Dann bin ich 100 Jahre alt."

"Die Beatles sind Geschichte – Heino gibt’s noch"

Heino blickt auf seine lange Karriere zurück: "In den Sechzigern waren die Beatles angesagt. Man hat mich ausgelacht und teilweise beschimpft, weil ich Volkslieder gesungen habe. Die Beatles sind heute Geschichte. Heino gibt’s immer noch." Für diesen Satz erhielt er im Filmtheater frenetischen Applaus.

Margot Hellwig: Heino hat die Schmalzbrote meiner Mama geliebt

Volksmusik-Ikone Margot Hellwig (84) kennt Heino seit Jahrzehnten und sagte der AZ: "Mei, Heino kenne ich seit vielen Jahrzehnten. Er ist so ein liebenswerter Kollege und wir hatten stets eine große Freude mit ihm auf der Bühne. Ich erinnere mich gern an die vielen Besuche bei uns daheim in Reit im Winkl. Er hat die geschmierten Schmalzbrote meiner Mutter so gern gegessen."

Auch Unternehmerin Claudia Obert (64) zeigte sich begeistert: "Heinos Stimme ist einmalig. Ich bewundere ihn. Er kommt nicht auf die Bühne, sondern er erscheint."

Micaela Schäfer trotzt der Kälte

Reality-Star und Nacktschnecke Micaela Schäfer (42), die 2025 im Musikvideo zu Heinos Stimmungshit "Ein Gläschen am Morgen" mitspielte, erschien – wie gewohnt – mit wenig Stoff. Bei nur acht Grad stand sie im BH (und mit Sixpack!) auf dem roten Teppich und sagte lachend: "So viele beschweren sich über mein Outfit. Dabei habe ich doch heute mal eine lange Hose an." Über den Sänger schwärmte sie: "Heino ist eine Institution. Ich weiß manchmal gar nicht, ob er real ist. Er erfindet sich immer wieder neu und sieht seit Jahrzehnten doch immer gleich aus."

Alte Weggefährten aus Show und Society

Auch Frederic Prinz von Anhalt (82) erinnerte sich an seine erste Begegnung mit Heino in den 1970er-Jahren bei der Kult-Sendung "Disco" von Ilja Richter: "Ich habe damals als Publikumsanheizer und Stimmungsmacher im Studio gearbeitet. Später wurde Hannelore eine gute Freundin meiner Frau Zsa Zsa." Noch heute verbringen von Anhalt und Heino gern Zeit miteinander. Sie feierten 2024 sogar gemeinsam Weihnachten.

Das Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl hat seit über fünf Jahrzehnten mit Heino Kontakt. Marianne sagte der AZ: "Ohne Manager Helmut würde es Heino heute schlechter gehen. Er war immer fixiert auf Hannelore. Ihr Tod hat ihn sehr mitgenommen. Er wäre sehr traurig, wenn er allein leben würde."

Viele Promis auf dem roten Teppich

Unter den weiteren Promi-Gästen: Schlager-Legende Roberto Blanco, Sänger Peter Orloff, Wildecker Herzbube Wolfgang Schwalm, Designerin Sarah Kern, Moderatorin Verena Kerth, Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Modedesigner Werner Baldessarini, Regisseur Otto Retzer, Stanglwirt-Wirte Balthasar und Magdalena Hauser, Promi-Wirtin Rosi Schipflinger, Social-Media-Star Streichbruder sowie Unternehmer Marcus Höfl.

Die vierteilige Doku-Serie "Heino – Karamba, Karacho, Kult!" läuft ab dem 31. März bei VOX und ist bereits beim Streamingdienst RTL+ verfügbar.