Heidi Klum holt Politiker an den Wiesn-Tisch: Security-Wirbel auf dem Oktoberfest

Zum Eröffnungstag des 190. Oktoberfests hat Heidi Klum eine gelungene Wiesn-Premiere gefeiert. Mit Familie und Freunden enterte das Topmodel unter großem Medienrummel am Samstagabend Käfers Wiesn-Schänke. Doch nicht nur die Fotografen und Fans, auch einige Politiker zeigten sich begeistert von dem Starbesuch.

Wenn Heidi Klum auf dem größten Volksfest der Welt in München auftaucht, ist der Hype um das Topmodel vorprogrammiert. Am Samstagabend (20. September) feierte sie ausgelassen in Käfers Wiesn-Schänke. Mit dabei waren neben ihrer Familie – Mutter Erna, Ehemann Tom und Schwager Bill Kaulitz sowie ihre Kinder Johan, Henry und Lou – einige Promi-Freunde. Das Spektakel wollten sich auch anwesenden Politiker nicht entgehen lassen.

Security-Ausnahmezustand: Heidi Klum feiert mit Politikern in Käfers Wiesn-Schänke

Zwar mischte sich Heidi Klum ganz unbedarft unter das feierwütige Oktoberfest-Volk, dennoch waren Security-Mitarbeiter ständig an ihrer Seite. An ihrem Wiesn-Tisch war das Interesse entsprechend hoch, Fotografen und Schaulustige belagerten die 52-Jährige und ihre Liebsten. Doch das Topmodel war nicht der einzige Promi mit Personenschutz.

Neben Heidi Klum waren auch Forschungsministerin Dorothee Bär, Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Vizekanzler Lars Klingbeil, die ebenfalls Leibwächter dabei hatten, vor Ort. Die Politiker ließen es sich nicht nehmen, für Selfies und Fotos mit der GNTM-Chefin zu posieren. Entsprechend hoch war der Rummel in den engen Gängen von Käfers Wiesn-Schänke.

Dorothee Bär, Alexander Dobrindt und Lars Klingbeil werden für Heidi Klum zu Fans

Dorothee Bär und Alexander Dobrindt ließen sich gemeinsam mit dem Klum-Clan ablichten. Ex-Fußballer Rúrik Gíslason, der ebenfalls am Tisch von Heidi Klum saß, filmte die entsprechende Szene in seiner Instagram-Story.

Alexander Dobrindt und Dorothee Bär posieren mit den Kaulitz-Zwillingen und Heidi Klum © instagram/rurikgislason

Lars Klingbeil bekam jedoch eine Extrawurst und setzte sich neben Klum und Tom Kaulitz ohne politische Konkurrenz in Szene. Der Besuch des Vizekanzlers dürfte vor allem Bill Kaulitz gefallen haben. In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" hat er vor einiger Zeit zugegeben, für Lars Klingbeil zu schwärmen. Ob es wohl noch zu einem Flirtversuch kam? Immerhin ist der "Tokio Hotel"-Frontmann bekannt für seine forsche Art.

Auch Vizekanzler Lars Klingbeil ließ es sich nicht nehmen, am Tisch von Heidi Klum und Tom Kaulitz vorbeizuschauen. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Und aktuell ist Bill Kaulitz offiziell Single. Nachdem er vergangenes Jahr noch romantisch mit Ex Marc Eggers auf dem Oktoberfest geschmust hatte, ist er heuer solo unterwegs – und schickte am Samstag mit seinem Gaudiknopf an seinem Trachtenhemd eine klare Botschaft hinaus. Darauf war in großen Buchstaben sein eigener Name "Bill" zu lesen. Es scheint, als wolle er damit ein klares Statement setzen.