Hat Tanja Tischewitsch von "Promi Big Brother" einen Freund?

Tanja Tischewitsch ist 2022 neben Stars wie Micaela Schäfer, Jörg Dahlmann und Menderes Bağcı bei "Promi Big Brother" zu sehen. Die AZ wirft einen Blick auf ihre bisherige Karriere und ihr Privatleben – hat sie derzeit einen Freund?

Tanja Tischewitsch: Woher kennt man die Promi-Big-Brother-Kandidatin?

Anders, als man erwarten würde, begann Tischewitschs Karriere nicht beim Fernsehen: 2008 veröffentlichte sie als Teil des Duos "Las Bonitas" die Single "Tanga" – der große Durchbruch blieb allerdings aus. 2014 versuchte sie ihr Glück erneut bei der elften Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", schaffte es allerdings nur in die zweite Runde des Recalls.

Final-Einzug im Dschungelcamp

Im darauffolgenden Jahr nahm sie am RTL-Dschungelcamp teil und kam deutlich besser an: Sie schaffte es ins Finale, zog aber gegenüber Jörn Schönvoigt und Maren Gilzer den Kürzeren. Nichtsdestotrotz scheint sie beim Publikum Eindruck hinterlassen zu haben – Tischewitschs Followerzahl auf Facebook steigerte sich in dieser Zeit von 206.000 auf 250.000.

Im Anschluss konnte sie sich Rollen in den Fernsehserien "Alles was zählt" (80 Folgen) sowie "Herz über Kopf" (zehn Folgen) sichern und war in Reality-Formaten wie "Das perfekte Promi-Dinner", "Promi Shopping Queen" und "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" (Gast) zu sehen.

Single oder vergeben: Hat Tanja Tischewitsch Kinder und einen Freund?

Tischewitsch war anderthalb Jahre mit dem 15 Jahre älteren Thomas Radeck liiert, 2016 bekamen sie einen gemeinsamen Sohn – doch kurz nach der Geburt ihres Kindes war Schluss. 2019 verriet Tischewitsch , dass sie sich neu verliebt habe. Ihren Freund hielt sie allerdings aus der Öffentlichkeit heraus. Ob sie aktuell Single oder vergeben ist, ist offiziell nicht bekannt.

Tanja Tischewitsch ist 2022 Kandidatin bei Promi Big Brother

Tischewitsch ist Kandidatin bei Promi Big Brother 2022. Auf ihrem Instagram-Kanal schreibt sie zu ihrer Teilnahme: "It‘s official! Ich bin bei der Jubiläumsstaffel von Promi Big Brother dabei und freue mich riesig! Tenny ist back im TV!"