Jay Khan bei "Promi Big Brother": Hat er Kinder mit seiner Freundin?

Seine Karriere startete Jay Khan als gefeierter Star der Boyband US5, danach folgte der typische Werdegang eines Trash-TV-Stars. Doch was macht er eigentlich heute? Hat der Sänger eine Freundin? Wird er bald bei "Promi Big Brother" 2022 als Kandidat zu sehen sein?

Kreischende Groupies, neun Top-Ten-Hits in Deutschland und zwölf Millionen verkaufte Tonträger weltweit – mit der Boyband US5 erlebte Jay Khan wohl die erfolgreichste Zeit seines Lebens. Nach diversen Skandalen im Trash-TV ist es ruhiger um den Sänger geworden. Wie lebt er heute?

Die musikalische Karriere von Jay Khan

Bereits vor seinem Durchbruch als Boyband-Sänger konnte Jay Khan einige Erfolge als Songschreiber verbuchen. Unter anderem schrieb er 2003 für das Debütalbum der Popstars-Band Overground mehrere Titel, darunter den Nummer-eins-Hit "Schick mir 'nen Engel".

Seine eigene Bühne fand er erst zwei Jahre später mit der Gesangsgruppe US5, für die er bis zur Auflösung 2009 als Bandleader, Song-Writer und Produzent tätig war.

Jay Khan: Seit 2021 Mitglied bei Schlager-Boyband Team 5ünf

Trotz einiger Solo-Versuche in der Schlagerbranche konnte Jay Khan an die Erfolge mit US5 nie anknüpfen. Seit 2021 ist er zu seinen Boyband-Wurzeln zurückgekehrt und singt gemeinsam mit Marc Terenzi in der Schlager-Truppe Team 5ünf.

Mit Marc Terenzi singt Jay Khan bei der Boyband Team 5ünf. © BrauerPhotos / O.Walterscheid

Nicht schwul: Ehemalige prominente Ex-Freundinnen von Jay Khan

Auch mit seinem Privatleben stand Jay Khan im Fokus der Öffentlichkeit und präsentierte sich auf den roten Teppichen gerne in Begleitung prominenter Frauen. Von 2006 bis 2009 war er mit Lena Gercke, Gewinnerin der ersten "Germany's Next Topmodel"-Staffel, liiert.

Jay Khan 2009 mit Ex-Freundin Lena Gercke © BrauerPhotos / G.Schober

Darauf folgte ein schlagzeilenträchtiges Techtelmechtel mit Ex-Bro'Sis-Sängerin Indira Weis. Die ehemaligen Turteltauben lernten sich 2011 im Dschungelcamp kennen, die Beziehung hielt jedoch nur ein halbes Jahr.

Jay Khan und Indira Weis erregten mit ihrer Dschungelcamp-Beziehung 2011 viel Aufmerksamkeit. © IMAGO / Stockhoff

Jay Khan und Sarah Knappik: Legendärer Skandal-Auftritt im Dschungelcamp

In der RTL-Show "Ich in ein Star – Holt mich hier raus!" nahm Jay Khan auch an der Seite von Sarah Knappik teil. Mit ihrer gegenseitigen Antipathie sorgten sie für einen der legendärsten Momente im deutschen Trash-TV: Das Ex-GNTM-Model beschuldigte den Sänger, er habe sie vorab zu einer Fake-Beziehung überreden wollen.

Diesen Vorwurf tat Jay Khan lange Zeit lautstark als "Bullshit" ab, bis er es 2015 dann doch zugab. "Fakt ist, ich war bei ihr [Sarah, Anm. d. Red.] zu Hause. Sie hat mich gebeten, zu ihr nach Hause zu kommen", erklärte er in einer Wiedersehens-Show. "Im Flachs habe ich das Thema angeschnitten, dazu stehe ich auch."

Freundin von Jay Khan: Wer ist die Frau an seiner Seite?

Inzwischen muss sich Jay Khan nicht mehr mit vorgetäuschten Liebesgeschichten schmücken. Seit fünf Jahren ist er mit seiner Freundin Jessie Noe Scheuermann zusammen. Auf Instagram postet der Sänger gerne gemeinsame Pärchenbilder mit seiner Herzensdame.

Die Freundin des Ex-Boyband-Stars hat sogar ausgeplaudert, wie sie sich kennengelernt haben. "Als unsere Blicke sich das erste Mal auf einer Party trafen, hat es sofort gefunkt. Ich wusste nicht viel über Jay, aber natürlich, dass er früher bei US5 war", sagte sie 2021 im Gespräch mit " ". "In den jungen Jay hätte ich mich nie verliebt. Ich finde ihn jetzt tausendmal attraktiver als damals."

Jay Khan: Teilnehmer bei "Promi Big Brother" 2022

Seit 18. November sitzt Jay Khan im Container von "Promi Big Brother". Die Staffel läuft wie gewohnt auf Sat.1.