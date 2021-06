Sarah Knappik ist Mama: Wann zeigt sie das erste Babybild?

Anfang des Jahres überraschte Model und TV-Star Sarah Knappik die Fans mit ihrer Schwangerschaft. Seit mehreren Wochen herrscht allerdings Funkstille. Jetzt hat sie stolz verkündet, dass ihre Tochter geboren wurde. Wie heißt ihre Tochter und wann zeigt sie das erste Foto?

Durch ihre TV-Auftritte bei GNTM und im Dschungelcamp wurde Sarah Knappik zu einer Kultfigur des Trash-Fernsehens. Mittlerweile lässt sie es etwas ruhiger angehen, denn das Model ist Mutter geworden.

Sarah Knappik hat ihre Tochter geboren: "Ja Leute, ich bin tatsächlich Mama"

Am Montagmorgen (14. Juni) bestätigte sie gegenüber "Sat.1 Frühstücksfernsehen", dass ihre Tochter bereits vor acht Wochen auf die Welt gekommen sei. "Ja Leute, ich bin tatsächlich Mama geworden und ich bin so glücklich. Das ist das Schönste, was mir in meinem ganzen Leben passiert ist", sagt sie in einer Video-Botschaft.

Dabei verrät Sarah Knappik auch gleich den Namen ihrer Tochter: "Ich habe einen neuen Entertainment-Job und der heißt: Mali Marie." Der Promi-Nachwuchs kam per Kaiserschnitt zur Welt und wog bei der Geburt über 4.000 Gramm. "Mit 57 Zentimetern ein Riesen-Baby", erklärt der TV-Star weiter. "Es wäre auf normalem Wege ganz schön schwierig gewesen."

Wann zeigt Sarah Knappik das erste Baby-Foto ihrer Tochter?

Auf Instagram hat Sarah Knappik bislang noch kein Foto ihrer Tochter gezeigt. Das letzte Bild, welches sie am 27. März gepostet hatte, zeigt sie noch mit großem Babybauch. Vielleicht wird sie ihre Mali Marie bald der Öffentlichkeit präsentieren.

In ihrer Video-Nachricht für das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" macht sich das Model auch über sich selbst lustig und parodiert ihren legendären Auftritt aus dem Dschungelcamp 2011: "Es werden sich bestimmt einige lustig machen: Die schwierigste Geburt aller Zeiten von allen, die noch kommen werden. Aber auch die schönste."