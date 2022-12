Menderes Bağcın: Hat der "Promi Big Brother"-Kandidat eine Freundin?

Mit seinen Auftritten bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" hat sich Menderes Bağcı Kultstatus im deutschen TV erarbeitet. Jetzt ist er Kandidat bei "Promi Big Brother". Doch wie steht es privat um ihn? Hat er eine Freundin?

Menderes Bağcı hatte vor über 20 Jahren seinen ersten Auftritt bei DSDS und ist noch heute erfolgreich im TV-Business tätig. Aktuell nimmt er an der Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" teil.

Eine schräge Quietsche-Stimme, dürftiges Tanztalent und gnadenlose Selbstüberschätzung – so wurde Menderes Bağcı mit seinen zahlreichen Auftritten bei DSDS deutschlandweit bekannt. Doch der TV-Star hat über die Jahre bewiesen, dass er sich in der Unterhaltungsbranche durchaus behaupten kann. Die AZ nimmt sein Privatleben unter die Lupe – hat er eine Freundin?

Menderes Bağcı: So sah er bei seinem ersten Auftritt bei DSDS aus

Menderes Bağcı hat das geschafft, wovon viele DSDS-Sieger nur träumen können: Nach über 20 Jahren kennt man ihn auch heute noch! 2002 trat er zum ersten Mal vor Dieter Bohlen und seine Jury-Kollegen, um sein Gesangstalent zu beweisen. In die richtigen Live-Shows hat es der 37-Jährige zwar nie geschafft, aber immerhin durfte er durch seine Beharrlichkeit einige Male am Recall teilnehmen. So sah Menderes Bağcı übrigens bei seinem ersten DSDS-Auftritt aus (linkes Bild):

Menderes spricht im Dschungelcamp über seine Krankheit

Dass bei dem kultigen TV-Star jedoch nicht alles immer nur fröhlich zugeht, konnten Zuschauer im Dschungelcamp 2016 erleben. Hinter der Fassade des überdrehten Michael-Jackson-Imitators verbarg sich auch eine ernste und verletzliche Seite. In der Show sprach Menderes Bağcı erstmals über seine Krankheit: Er leidet seit Jahren an Colitis ulcerosa. Dabei handelt es sich um eine Entzündung der Schleimhaut im Dickdarm, die zu Geschwüren führen kann.

Menderes angelte sich 2016 bei der Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps die Dschungelkrone. © RTL

Durch seine Erkrankung ließ sich der Entertainer jedoch nicht von seinem Karriereweg abbringen. Er konnte die Dschungelcamp-Fans von sich überzeugen und die Krone gewinnen.

Was ist über die Familie von Menderes bekannt?

Auch wenn sich Menderes gerne vor TV-Kameras präsentiert und dabei wenig Schamgefühl an den Tag legt, ist über sein Privatleben nur wenig bekannt. Im Gegensatz zu ihm steht seine Familie nicht im Rampenlicht, was vielleicht an seiner schweren Vergangenheit liegt. "Meine Kindheit war nicht gerade sehr einfach", verriet er 2022 im Gespräch mit " ".

"Nachdem sich meine Eltern haben scheiden lassen, ich war vier Jahre alt, habe ich bis zu meinem zehnten Lebensjahr bei meiner Mutter gelebt. Danach, so hatte es das Gericht entschieden, sollte ich bei meinem Vater leben." Zu dieser Zeit habe er sich nicht wohlgefühlt, wie er sagte.

Hat Menderes Bağcı eine Freundin?

Auf Instagram präsentiert sich Menderes Bağcı gerne mit hübschen Promi-Frauen an seiner Seite, wie etwa DSDS-Siegerin Aneta Sablik oder Kult-Blondine Daniela Katzenberger. Doch mit einer Freundin hat er sich bislang noch nicht öffentlich gezeigt. Ob er aktuell eine Partnerin hat, ist nicht bekannt.

Menderes Bağcı: Kandidat bei "Promi Big Brother" 2022

Durch seine sympathische Art hat sich der TV-Star mittlerweile eine große Fan-Base aufgebaut. Auf Instagram folgen ihm (Stand 22. November 2022) über 80.200 Follower. Da können noch einige dazukommen, denn er hat sich einen großen Job im Trash-Fernsehen geangelt. Menderes ist Teilnehmer bei der "Promi Big Brother"-Staffel, die seit 18. November auf Sat.1 läuft.