Hat Jimi Blue Ochsenknecht eine neue Freundin? Promi-Sohn knutscht Münchnerin Laura-Marie Geissler

Jimi Blue Ochsenknecht scheint wieder frisch verliebt zu sein. In seiner Instagram-Story zeigt sich der Promi-Sohn küssend mit Laura-Marie Geissler. Was ist über die Münchner Rennfahrerin bekannt und sind die beiden tatsächlich ein Paar?

Was läuft zwischen Promi-Sohn Jimi Blue Ochsenknecht und Rennfahrerin Laura-Marie Geissler?

In den letzten Wochen zeigte sich Jimi Blue Ochsenknecht immer wieder an der Seite einer schönen Münchnerin. Dabei handelt es sich um die Rennfahrerin Laura-Marie Geissler. Bislang stand ein Beziehungsstatement der beiden noch aus. Doch jetzt hat der Sohn von Natascha Ochsenknecht ein sehr eindeutiges Video gepostet.

Offizielle Knutschbilder: Hier busselt Jimi Blue Ochsenknecht seine Laura-Marie Geissler

In seiner Instagram-Story zeigt sich Jimi Blue mit Laura-Marie auf einem Volksfest. Ob es sich dabei um das Münchner Frühlingsfest handelt, ist nicht bekannt. Jedoch spielt die Örtlichkeit bei dem Clip keine Rolle, vielmehr steht die Handlung der beiden Turteltauben im Fokus. Es sind die ersten offiziellen Knutschbilder!

Ist das etwa das Coming-out als Pärchen? Jimi Blue Ochsenknecht zeigt sich knutschend mit Laura-Marie Geissler. © Instagram/jimbonader

Hat Jimi Blue Ochsenknecht eine neue Freundin?

Bislang haben aber weder Jimi Blue Ochsenknecht, noch Laura-Marie Geissler öffentlich über ihre Turtelei gesprochen. Mit Liebesbekundungen halten sie sich trotzdem nicht zurück, denn vor wenigen Wochen wurden sie bereits bei einem gemeinsamen Frühstück erwischt. " " zeigte von diesem Moment sogar intime Fotos. Ein Beobachter sagte dem Online-Magazin über die Turteltauben: "Die beiden haben viel gekuschelt und sich beim Essen unterhalten. Sie lag in seinem Arm und sie haben sich oft geküsst."

Wer ist Rennfahrerin Laura-Marie Geissler aus München?

Die 23-Jährige ist keine Unbekannte in der Öffentlichkeit. Laura-Marie Geissler ist eine professionelle Rennfahrerin und belegte bei der Porsche Sprint Challenge 2021 einen ersten und dritten Platz. Aktuell fährt sie in der "GT4 European Series". Bereits als Zehnjährige begann die Münchnerin mit Kartfahren und wurde kurze Zeit später zum Profi.

Sind Jimi Blue Ochsenknecht und Laura-Maria Geissler ein Paar?

Laura-Maria Geissler hat auf ihrem Instagram-Account über 36.000 Follower. In ihrer Story schürte sie ebenfalls die Gerüchteküche und repostete ein Foto von Jimi Blue Ochsenknecht.

Darauf war allerdings kein Pärchenfoto zu sehen. Der Ochsenknecht-Sohn hatte die Rennfahrerin lediglich auf einem Bild verlinkt, das einen Frühstücksteller zeigte. Vielleicht ein Date? Bislang haben sich die beiden nicht zu einer möglichen neuen Liebe geäußert.

Wie reagiert Yeliz Koc auf Jimi Blue Ochsenknechts neue Flamme?

Trotz der schlagzeilenträchtigen Trennung von Yeliz Koc mit darauf folgender öffentlicher Schlammschlacht hatten viele Fans die Hoffnung, dass Jimi Blue Ochsenknecht wieder mit seiner Ex zusammenkommt. Doch mit den Beiträgen, die ihn zusammen mit Laura-Marie Geissler zeigen, könnte er dieses Kapitel endgültig geschlossen haben. Die Ex hat sich bislang noch nicht öffentlich zu den Knutschbildern geäußert und zeigt sich aktuell mit Freundinnen in Partystimmung auf dem US-Festival Cochella.