Nach Zoff mit Heidi Klum: Model-Papa Günther gratuliert Leni mit skurrilem Geschenk

Leni Klum hat am Mittwoch ihren 18. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass hat sich Opa Günther mit einer eigenwilligen Videobotschaft gemeldet. Auch das Geschenk für die Tochter von Heidi Klum ist ungewöhnlich.

Er präsentierte sich stets als der starke Mann hinter Topmodel Heidi Klum und schien lange die geschäftlichen Fäden in der Hand zu halten. Doch mittlerweile ist Günther Klum im Klum'schen Imperium eher in den Hintergrund gerückt, zwischen Vater und Tochter soll sogar Funkstille herrschen. Zum 18. Geburtstag von Leni wollte er es sich aber nicht nehmen lassen, seiner Enkelin zu gratulieren. Zu diesem Anlass veröffentlichte der 76-Jährige ein seltsam anmutendes Video auf Youtube und verkündete stolz, was er ihr zu ihrem Ehrentag schenkt.

Günther Klum schenkt Enkelin die Marke "Leni Klum"

"Hallo, meine kleine Mausekatze", sagt Günther Klum in dem 49-sekündigen Clip an Leni Klum gerichtet. "Heute wirst du 18 Jahre alt und dann bist du volljährig." Für seine Enkeltochter hat er noch ein "besonderes" Geschenk parat, wie er weiter erklärt: "Das ist die Marke Leni Klum. Und du weißt jetzt noch nicht, wie wichtig eine Marke ist. Hoffentlich machst du das Richtige daraus."

Vergangenes Jahr hatte sich Günther Klum die Rechte am Namen seiner Enkelin gesichert. Im Mai 2021 postete er dazu auf Instagram ein entsprechendes Dokument vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO). Auch "Mausekatze", den Spitznamen für Leni Klum, hatte sich der 76-Jährige als Marke eintragen lassen.

Schwieriges Verhältnis zwischen Heidi Klum und Vater Günther

Allerdings zeigte sich jemand von der Rechtesicherung an diesen Namen überhaupt nicht begeistert und ging sogar dagegen vor. Bei der EUIPO wurde ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gestellt. Wer den Antrag eingereicht hat, ist jedoch nicht bekannt.

Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter gilt seit Jahren als schwierig. Seit 2021 werden die Gewinnerinnen von GNTM nicht mehr bei Günther Klums Model-Agentur "ONEeins Fab" unter Vertrag genommen. Zur Hochzeit von Heidi und Tom Kaulitz war der 76-Jährige 2019 auch nicht persönlich erschienen.

Von einem Streit mit der prominenten Tochter will er jedoch nichts wissen und erklärte 2021 gegenüber " ", die Familiensituation sei "weiterhin außerordentlich harmonisch". Warum er seiner Enkelin Leni in Form eines Youtube-Videos gratulierte und derart öffentlich über das Geschenk sprach, mutet dann jedoch schon etwas seltsam an...