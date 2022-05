Sam Dylan ergattert Rolle in HBO-Serie: Startet der Trash-Star tatsächlich eine Hollywood-Karriere?

Steht Sam Dylan etwa kurz vor seinem internationalen Durchbruch? Laut eigener Aussage hat er sich jetzt eine Rolle in einer großen Serie gesichert. Wie wahrscheinlich ist eine Karriere in Hollywood?

Til Schweiger, Diane Kruger, Matthias Schweighöfer und jetzt etwa auch Sam Dylan? In Hollywood haben es angehende Stars und Sternchen aus Deutschland nicht unbedingt leicht. Trotzdem könnte der Trash-TV-Star, der durch Auftritte in "Prince Charming" und "Kampf der Realitystars" bekannt wurde, jetzt einen Coup gelandet haben.

Sam Dylan schnappt sich US-Rolle: " Eine ganz neue Serie für HBO MAX"

Sam Dylan hatte vor wenigen Wochen seine Koffer gepackt und war in die Glitzer-Metropole Los Angeles aufgebrochen. Laut eigener Aussage wolle er seine internationale Karriere vorantreiben. Während er von seinen Hatern für diesen Versuch verspottet wurde, soll er tatsächlich eine Rolle in einer Serie ergattert haben.

"Es ist eine ganz neue Serie für HBO MAX, die das Leben in der queeren Welt der 80er erzählt. Mit allen Hindernissen, Vorurteilen oder auch Anfeindungen", verrät Sam Dylan im Gespräch mit RTL. Erste Details über seinen zukünftigen Job plaudert er ebenfalls aus. "Meine Rolle ist ein deutscher Charakter, der überstürzt für seine große Liebe nach Amerika zieht – ohne Geld und ohne wirklich die Sprache zu können." Klingt ganz danach, als sei ihm diese Figur auf den Leib geschrieben worden.

Wie realistisch ist für Sam Dylan der Wechsel von Trash zu Hollywood?

Aber schafft er den Sprung vom Trash-TV in die Hollywood-Elite? Denn eigentlich verläuft die Karriere-Spirale meist abwärts, wie prominente Beispiele wie Brigitte Nielsen oder Helmut Berger in der Vergangenheit gezeigt haben. Es gibt aber auch Ausnahmen, wie etwa Conchita Wurst. Nach ihrer Teilnahme in der RTL-Show "Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika" gewann sie 2014 den ESC und hat dadurch internationale Bekanntheit erlangt.

Im Bett mit Sharon Stone: Sam Dylan legt AZ rein

Ob Sam Dylan tatsächlich eine Karriere in der Traumfabrik winkt, bleibt abzuwarten. Immerhin weiß der TV-Star ganz genau, wie man Aufmerksamkeit erregt. Während seinem Trip nach Hollywood behauptete er, neben US-Star Sharon Stone im Bett zu liegen und legte damit einige deutsche Medien (darunter auch die AZ) rein.

"Es ist richtig Hollywood. Sharon Stone liegt schon neben mir", erklärte er in einem Instagram-Clip, in dem die vermeintliche Schauspielerin zu sehen war. Später löste Sam Dylan auf, dass es sich dabei um das Double Nana aus Köln handelt, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit Sharon Stone hat.

Wann der angebliche Dreh zu der HBO-MAX-Serie beginnen soll und mit welchen Schauspielern Sam Dylan vielleicht vor der Kamera stehen wird, hat er bislang noch nicht verraten. Allerdings plant er einen Image-Wandel und will weg vom Ruf des Trash-Sternchens. "Ich werde mich demnächst auch ganz anders präsentieren. Viele Leute denken ja immer, ich wäre blöd, bin ich ja gar nicht", sagt er gegenüber RTL. Ein großes Vorhaben, dessen Ergebnis noch offen bleibt.