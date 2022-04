Zusammenbruch am Friedensengel: Frederic von Anhalt in Klinik

Beim Joggen verlor Frederic Prinz von Anhalt plötzlich sein Bewusstsein. Der 78-Jährige sackte am Friedensengel in München in der Nacht auf Freitag zusammen. Er stürzte auf den Asphalt.

Frederic von Anhalt im Steakhaus Zum Goldenen Kalb in München

Wie die AZ erfuhr, hat Frederic von Anhalt um Mitternacht am Münchner Friedensengel einen Ohnmachts-Anfall erlitten. Der Witwer von Zsa Zsa Gabor ist seit Tagen in München. Der 78-Jährige sucht nach einer Wohnung und liebt das bayerische Essen (Steak im Goldenen Kalb, Kaiserschmarrn im Bayerischen Hof).

Frederic von Anhalt: Ohnmachts-Anfall nachts am Friedensengel

"Ich weiß nicht, was genau passiert ist", sagt Adoptiv-Prinz Frederic von Anhalt, als ihn die AZ telefonisch erreicht. "Ich bin gestern Nacht ohnmächtig geworden und bin selbst noch immer darüber erschrocken."

Frederic von Anhalt liegt derzeit in einer Münchner Klinik © Privat

Um Mitternacht wollte sein Körper plötzlich nicht mehr so, wie es Frederic Prinz von Anhalt seit Jahrzehnten gewohnt ist. Täglich geht der rüstige 78-Jährige nachts noch laufen, um fit zu bleiben. "Ich mache das überall. In Hollywood und eben auch in München", erklärt von Anhalt.

Beim Joggen schwarz vor Augen geworden

An die Schreck-Minuten kann sich Frederic Prinz von Anhalt überhaupt nicht mehr erinnern. "Ich bin auf den Kopf gefallen und kam irgendwann nach 0 Uhr unterhalb des Friedensengels wieder zu mir. Und jetzt bin ich im Krankenhaus", schildert er den Vorfall im AZ-Gespräch.

Starkes Druckgefühl und Ohnmacht führten zur stationären Aufnahme

Noch immer sei der Kopf stark angeschwollen, das massive Druckgefühl sei unerträglich, so der Adoptiv-Prinz. Ärzte nahmen den in Hollywood lebenden 78-Jährigen stationär auf. Zu groß sei die Gefahr, dass ihm erneut etwas zustößt. Die Suche nach dem Auslöser des Ohnmachts-Anfalls (Synkope) halte an.

"Der Arzt erteilte mir Sportverbot. Ich dürfe mich nicht mehr so überanstrengen", sagt Frederic von Anhalt, der es liebt, nachts seine Runden zu gehen. Gut und gern zwei Stunden spaziert der Single durch Münchens (Seiten-)Straßen. "Ich fühle mich hier so sicher. Noch nie ist mir etwas in Bayern passiert."

Wie lange Frederic von Anhalt in der Klinik bleiben muss, ist unklar. "Ich höre jetzt aber auf die Ärzte. Die Schwellung muss zurückgehen, damit der Druck verschwindet." Er scherzt aber schon wieder: "Ich möchte eh nach München ziehen und habe jetzt schon zwei Betten hier: eins im Hotel und eins in der Klinik."