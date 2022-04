Ehemaliges Grundstück von Thomas Gottschalk am Ammersee: So dreist werben die Makler

Was für ein Immobilien-Wahnsinn! Eine Maklerfirma will eine Villa verkaufen – und wirbt mit Thomas Gottschalk. Die Show-Legende wohnte bis zur Jahrtausendwende auf dem 25.000 Quadratmeter großen Grundstück in Inning am Ammersee.

21. April 2022 - 12:11 Uhr | AZ

Moderator Thomas Gottschalk ist verärgert. © dpa/Jens Kalaene