Cora Schumacher weint im TV: Die Wahrheit über meine Ehe mit Ralf

Auf Sat.1 ist der "Club der guten Laune" gestartet. Auffallend harmonisch, trotz Trash-Elementen! Highlight des Starts: Cora Schumacher, die unter Tränen über ihre Beziehung zu Ralf Schumacher sprach – und Julian F.M. Stoeckel.

Der inoffizielle Nachfolger von "Promis unter Palmen" ist da! Der neue Sender-Chef Daniel Rosemann hatte sich für eine Neuausrichtung ausgesprochen. Die Promi-Sendung "Club der guten Laune" ist am Mittwoch auf Sat.1 gestartet. Weniger krawallig, weniger fragwürdig – und bislang ohne Mobbing.

"Club der guten Laune": Elf Promis urlauben in Villa in Thailand

Das Konzept? Bekannt wie einfach! Die Promis? Mehrheitlich unterhaltend.

In der thailändischen Villa kämpfen die elf Stars um 50.000 Euro. Am Ende jeder Folge müssen sie sich einander für den Rauswurf nominieren. Unter den Teilnehmern: Martin Semmelrogge, Julian F. M. Stoeckel, Marc Terenzi, Joey Heindle, Lorenz Büffel, Vanessa Mariposa, Iris Abel, Theresia Fischer, Sebastian Fobe und Cora Schumacher. Nachrücken wird in Folge zwei Jenny Elvers.

Julian F.M. Stoeckel fordert für seine Glanzleistung "Goldene Kamera" ein

Highlight der ersten Folge war u.a. Ex-Dschungelcamper Julian F.M. Stoeckel, der trotz Turban haargenau weiß, wie Show funktioniert. Vielleicht auch, weil er permanent ein Gläschen Wein in den Händen hielt.

Ob konfrontierende Sprüche über die Größe von Geschlechtsteilen oder süffisante (und tatsächlich treffende!) Kommentare für die selbst eingeforderte "Goldene Kamera" reichen, gilt es natürlich abzuwarten. Die meiste Sendezeit hatte er schon mal – oder lag's am goldenen Outfit?

Wahrheit über Beziehung zu Ralf Schumacher: Cora war voller Selbstzweifel

Tränen flossen im "Club der guten Laune" auch schon. Ausgerechnet bei der taffen Cora Schumacher. Die Ex-Gattin von Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher erlitt im TV einen emotionalen Zusammenbruch und weinte sich direkt ins Herz der Zuschauer. Im tiefgründigen Gespräch mit der 15 Jahre jüngeren Ex-GNTM-Kandidaten Theresia Fischer erörterte Cora, wie schwierig die Anfänge in der Öffentlichkeit damals für sie und die Beziehung zu Ralf Schumacher waren. Die eigentlich so taffe und schlagfertige Cora war früher von Selbstzweifeln zerfressen. Es ist die enthüllende Wahrheit über ihre damalige Ehe...

2015 ließen sich Ralf und Cora Schumacher scheiden. Das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn. © imago/Eventpress

Ralf sei ihre Sandkastenliebe gewesen; seit dem 16. Lebensjahr waren sie liiert. "Ich bin in diesen Zirkus reingekommen, Formel 1. Da gab es nur schöne Frauen, da hatte ich auch immer Sorge, dem Ralf nicht genug zu sein. Jeder fragte sich: Was trägt sie, was macht sie? Das hat mir teilweise die Luft so zugeschnürt. Ich würde heute jederzeit das normale Leben diesem Leben vorziehen", so Cora Schumacher überraschend ernst und ehrlich. Sie wollte kein Boxenluder sein, nicht als "Frau von" gelten und entschloss sich, selbst Rennen zu fahren.

Unter Tränen dankt Cora ihrem Ex Ralf Schumacher

2019 musste sie ihre Leidenschaft aber nach einem Unfall aufgeben. Bei Cora Schumacher brechen die Dämme, als sie über diese schwere Zeit spricht. Unter Tränen sagt sie zu Theresia: "Wenn man dann noch merken muss, wenn man Hilfe braucht, dass die vermeintlichen Freunde nur da sind, wenn man auf der Sonnenseite des Lebens steht…" Nur einer stand trotz Trennung im Jahr 2009 immer hinter ihr: Ex-Ehemann Ralf. Auch nach der Scheidung versteht sich das Ex-Paar hervorragend.

Cora beteuerte: "Wer eine große Stütze war, war immer der Ralf. Wenn die Kacke am Dampfen ist, dann hilft er. Solche Menschen brauchst du halt. Aber heute ist es eine totale Wegwerf-Gesellschaft geworden. Du wirst nur noch verbrannt."

Erster Rauswurf bei "Club der guten Laune": Iris Abel ist raus

In der Sonne brutzeln, fernab der Kameras, darf nach der ersten Folge Iris Abel. Die Frau von Bauer Uwe musste in der ersten Folge vom "Club der guten Laune" ihre Koffer packen und die Villa verlassen.

Schlechte Quoten für "Club der guten Laune"

Während die Krawall-VIPs aus "Promis unter Palmen" nie weniger als 15 Prozent Marktanteil generierten, floppt der diesjährige Auftakt vom "Club der guten Laune". Nur 730.000 Zuschauer schalteten ein, was einem Marktanteil von nur vier Prozent entspricht. Für die Konkurrenz lief es besser: "Kampf der Realitystars" (RTL2) holte 7,2 Prozent beim Gesamtpublikum. Für das Comeback von "Der Preis ist heiß" (RTL) interessierten sich 2,84 Millionen (11,3 Prozent).