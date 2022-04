Derber K.o.-Tropfen-Spruch von Faisal Kawusi: Sat.1 will nicht mehr mit dem Comedian arbeiten

Dieser Witz von Faisal Kawusi ging wohl vielen Fans zu weit. Der Comedian hat sich in die Diskussion um Joyce Ilgs misslungenem Witz über K.o.-Tropfen eingemischt. Jetzt reagiert sogar der Sender Sat.1.

"Ekelhaft", "krank" und "schockierend": Faisal Kawusi hat mit einem Spruch auf Instagram einen heftigen Shitstorm ausgelöst und wird im Netz seither angefeindet. Sogar sein ehemaliger Arbeitgeber Sat.1 hat sich mittlerweile in die Diskussion eingemischt. Was ist passiert?

Fragwürdige Instagram-Postings von Joyce Ilg und Faisal Kawusi

Schauspielerin Joyce Ilg hat am Ostersonntag auf Instagram ein Foto mit dem umstrittenen Comedian Luke Mockridge gepostet und dazu geschrieben: "Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich hab nur ein paar K.o. Tropfen bekommen." Auf diesen Witz reagierten zahlreiche Follower aufgebracht und ließen ihrer Wut in den Kommentaren freien Lauf. Auch Musikerin Silvi Carlsson hat sich dazu gemeldet und kritisierte ihre Kollegin: "Bin fast mal an K.o.-Tropfen gestorben. Nicht cool, Joyce."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Dazu mischte sich auch Faisal Kawusi ein und lieferte einen geschmacklosen Witz: "Das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken, versprochen." Das ging zahlreichen Followern zu weit, denn der Komiker bekommt dafür heftigen Gegenwind und wird beschimpft. Dass er mit diesem Spruch eine Humor-Grenze überschritten hat, wurde ihm selbst offenbar bewusst. Der Kommentar ist inzwischen nicht mehr online und in seiner Instagram-Story entschuldigte er sich dafür.

Entschuldigung für K.o.-Tropfen-Witz: Faisal Kawusi zieht sich zurück

"Das war nicht klug und darf mir so auch nicht passieren", schrieb Faisal Kawusi am Mittwoch auf Instagram. "Ich werde mich jetzt für ein paar Tage von Social Media zurückziehen und mir Zeit nehmen zu reflektieren und mir Gedanken darum zu machen, wie ich mich in Zukunft in der Öffentlichkeit verhalten möchte."

Sat.1 reagiert: "Die Zusammenarbeit mit Faisal Kawusi ist klar beendet"

In den Kommentaren auf Faisal Kawusis Spruch fordern zahlreiche User eine Stellungnahme von Sat.1. Beim Sender wurde bislang "Die Faisal Kawusi Show" ausgestrahlt und auch bei "Das große Promibacken" war er zu sehen. Inzwischen hat der Sender via Twitter reagiert: "Angemerkt. Faisal Kawusi hat seit zwei Jahren keine eigene Show mehr. Mit dem Promibacken im vergangenen Herbst hat Sat.1 die Zusammenarbeit mit Faisal Kawusi klar beendet. Aus Gründen. Und das bleibt natürlich so."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

In der Vergangenheit hatte Faisal Kawusi ordentlich gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber ausgeteilt und die Macher der "Faisal Kawusi Show" kritisiert. Auch bei "Das große Promibacken" schoss er gegen den Sender, nachdem ein emotionaler Auftritt des Comedians zusammengeschnitten wurde. Mit seinem jetzigen Fehltritt dürfte Faisal Kawusi wohl dafür gesorgt haben, dass er nicht mehr bei Sat.1 auftreten wird.