Faisal Kawusi: Böse Abrechnung mit eigener Show und Ankündigung zu Luke Mockridge

Im Netz hat Faisal Kawusi eine Bombe platzen lassen. Der Komiker rechnet mit seiner eigenen TV-Show ab und kündigt an, nicht länger über Luke Mockridge schweigen zu wollen. Was steckt dahinter?

Was ist denn bei Faisal Kawusi los? Vor wenigen Tagen hat der Komiker und TV-Star auf Instagram ein vielsagendes Statement veröffentlicht, das allerdings auch einige Fragen aufwirft - vor allem in Bezug auf Kollege Luke Mockridge.

Faisal Kawusi lästert über eigene Show: "So wollte ich das nie"

Faisal Kawusi scheint genug von der deutschen TV-Branche zu haben und teilt ordentlich gegen die Macher seiner eigenen Sat.1-Sendung "Die Faisal Kawusi Show" aus. In seiner Story erklärt er, dass er seine eigene Show nicht möge. "So Comedy haben andere schon vor 20 Jahren gemacht, so wollte ich das nie", schreibt er dazu.

Offenbar habe er niemanden gehabt, der seine Vision einer Unterhaltungssendung unterstützt habe, wie er weiter erklärt. "Aber ich hatte niemanden, der wirklich hinter mir stand und an mich geglaubt hat." Er sei in ein Konzept "reingequetscht" worden, das ihm eigentlich nicht zugesagt habe. "Nie wieder werde ich mir von alten Almans sagen lassen, was ich kann und was nicht", betont er. Als "Almans" werden oft umgangssprachlich weiße und spießige Deutsche bezeichnet.

Faisal Kawusi kündigt an: "Ich werde mein Schweigen über Luke Mockridge brechen"

Dann stellt Faisal Kawusi einen etwas undurchsichtigen Vergleich auf: "Bis Luke war ich Glumanda. Bis heute war ich Glutexo, jetzt bin ich Glurak." Dabei handelt es sich um ein Pokémon, das sich von einem kleinen und niedlichen Wesen (Glumanda) zu einem großen Drachen (Glurak) entwickelt. Damit will der Komiker offenbar seine eigene Verwandlung verdeutlichen.

Auch zur Causa Luke Mockridge will Faisal Kawusi nicht länger schweigen. Mockridge hatte sich vor wenigen Monaten aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem ihm von einer Ex versuchte Vergewaltigung vorgeworfen wurde. Mit Faisal Kawusi verband ihn bislang eine enge Freundschaft. "Ein ganz toller, lieber, respektvoller Typ", erklärte Kawusi 2017 im Gespräch mit " ". Bislang hat er sich aus der öffentlichen Debatte über seinen Kollegen rausgehalten, doch das wolle er nun ändern, wie er in seiner Instagram-Story ankündigt: "Ich werde auch mein Schweigen über Luke Mockridge brechen. Leute, ich habe euch fucking viel zu sagen."

Mehr zu dem Thema enthüllt Faisal Kawusi nicht und belässt es bei dieser kryptischen Ankündigung. Ob er seinen TV-Kumpel unterstützen oder die Vorwürfe gegen ihn bekräftigen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Mehr dazu wolle er in seiner neuen Live-Show "Politisch InKorrekt", die ab 2022 auf der Bühne startet, enthüllen.