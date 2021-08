Statement zu Vorwürfen: Luke Mockridge verabschiedet sich von der Bühne

Es wird in den nächsten Monaten ruhig um Comedian und Sat.1-Gesicht Luke Mockridge bleiben. In einem emotionalen Video spricht der 32-Jährige über die ehemalige toxische Beziehung mit seiner damaligen Freundin, eine angebliche versuchte Vergewaltigung und Morddrohungen.

Mit unglaublichen Vorwürfen sieht sich Luke Mockridge seit Monaten konfrontiert. Sein Haussender Sat.1 reagierte gar auf die Anschuldigungen und veröffentlichte im April 2021 ein Statement. Darin hieß es: "Es gibt aus guten Gründen kein juristisches Verfahren gegen Luke. Einen Menschen aufgrund von Gerüchten in den sozialen Netzwerken an den Pranger zu stellen, ist eine moderne Form der Lynchjustiz. Das entspricht nicht unserem Rechtsverständnis. Deswegen: Keine #KonsequenzenFürLuke. Natürlich gilt: Genauso wie wir Übergriffe im Netz verurteilen, verurteilen wir jede Form von sexueller Gewalt."

Versuchte Vergewaltigung: Luke Mockridge spricht über seine ehemalige Beziehung

Jetzt, vier Monate später, hat sich Luke Mockridge erstmals selbst zu Wort gemeldet. Er habe die Zeit zur Selbstreflexion gebraucht und habe sich selbst professionelle Hilfe geholt, sagt er in einem "Es wird dieses Jahr im Fernsehen keine Shows von und mit mir geben. Ich hatte viele neue Ideen und hatte viel vor, aber dazu wird es nicht kommen. Und das hat Gründe", so Mockridge gleich am Anfang des achtminütigen Clips.

"Kann keine Konsequenzen geben für etwas, das ich nicht gemacht habe"

"Es wurden Konsequenzen gefordert. Aber es kann keine Konsequenzen geben für etwas, das ich nicht gemacht habe. Es ist ein privater Prozess. Der braucht Zeit. Und die nehme ich mir jetzt. Ich möchte mich im stillen sammeln und ich möchte mich wieder gut finden und wieder so auf der Bühne stehen, wie ihr mich kennt."

Luke Mockridge mit Hass und Morddrohung konfrontiert

Seine Ex-Freundin habe ihn zuvor, der versuchten Vergewaltigung beschuldigt und ihn "wie aus dem Nichts" angezeigt, so Mockridge. Seitdem tobt das Netz. Hass schlägt Mockridge seit Monaten auf Social-Media entgegen. Gar Morddrohungen habe er erhalten. "Die versuchen einen Menschen aus mir zu machen, der ich nicht bin. Ich werde mit Sachen konfrontiert, die nie passiert sind", sagt er. Und weiter: "Ich hätte mich wahrscheinlich früher dazu äußern und verhalten müssen, aber es ging nicht."

Ex-Partnerin von Luke Mockridge: Den Namen seiner Freundin nennt er nicht

"Es ging darum, dass es eine Nacht innerhalb unserer Beziehung gegeben haben soll, in der ich Sex wollte, aber sie nicht, wo es dann auch nicht zum Sex kam, aber es sich für sie rückwirkend nach all diesen Monaten angefühlt haben soll wie eine versuchte Vergewaltigung", sagt Luke Mockridge. "Das war unfassbar, sowas zu lesen, weil es sich einfach nicht damit deckt, was wir zu der Zeit erlebt haben." Den Namen der Ex-Freundin, von der er sich vor drei Jahren getrennt habe, nennt der Comedian nicht.

Vorwürfe gegen Luke Mockridge: Staatsanwaltschaft hat ermittelt

Laut Mockridge habe die Staatsanwaltschaft die Anschuldigungen in zwei Instanzen überprüft. Es habe keinen Tatverdacht gegeben, daher wurde das Verfahren vor einem Jahr rechtskräftig beendet.

Das restliche Jahr will Mockridge jetzt nutzen, um wieder zu sich zu finden. "Ich danke euch, dass ihr mir die Zeit gebt, mich wieder zu sammeln", schließt er seine Videobotschaft, "wir sehen uns im nächsten Jahr auf Tour oder im Fernsehen. Ich hoffe, beziehungsweise ich weiß, dass es dann wieder lustig wird!"