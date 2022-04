Misslungener Babybauch-Scherz: Gülcan Kamps löst mit Foto Fan-Diskussion aus

Ist sie wieder schwanger oder nicht? Mit einem fotografischen Scherz hat Gülcan Kamps am 1. April für Wirbel bei ihren Fans gesorgt. Doch nicht jeder kann darüber lachen.

Einige Promis nutzen Instagram, um ihre Fans zum 1. April reinzulegen. Doch nicht jeder Scherz scheint bei Followern anzukommen, wie jetzt Gülcan Kamps erleben musste. Für ein Foto hat sie neben vielen Lachern auch einige Kritik einstecken müssen.

Babybauch-Foto? Gülcan Kamps entfacht Schwangerschaftsgerüchte

"Food Baby oder Baby on Board", schrieb die ehemalige VIVA-Moderatorin zu einem Bild, welches sie mit einer sichtlichen Wölbung unter ihrem Oberteil zeigt. Damit wollte sie offenbar ihre Fans in den April schicken, denn eigentlich hat Gülcan nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder einen flachen Bauch.

Der Großteil ihrer Fan-Gemeinde hat sich von dem Babybauch-Foto nicht reinlegen lassen, trotzdem erhielt die 39-Jährige in den Kommentaren auch einige Glückwunsch-Grüße. Es gibt jedoch auch Follower, denen bei dem Beitrag von Gülcan Kamps nicht zum Lachen zumute ist.

Kritik für Gülcan Kamps: "Wer Kinder hat, wird es nie verstehen"

"Bitte keine Scherze darüber. Für viele ein Scherz, für andere ein unerfüllter Wunsch", schreibt ein Kritiker dazu. Auch ein weiterer findet das Foto nicht lustig: "Wer Kinder hat, wird nie verstehen, wie es ist, keine zu bekommen." Andere Fans stellen sich jedoch hinter Gülcan Kamps und verteidigen sie gegen die negativen Kommentare. "Gülcan hat da sicher nix Böses bei gedacht. Sie hat doch auch ewig auf ihr Wunder warten müssen. Klar ist ein unerfüllter Kinderwunsch schrecklich, aber wenn man so empfindlich ist, sollte man lieber Social Media etc. meiden. Es ist niemals böse gemeint, in dem Fall."

Bereits am Sonntag hat sich Gülcan Kamps wieder rank und schlank auf Instagram gezeigt. Zu der Diskussion um ihren, für einige Fans misslungenen, Instagram-Scherz hat sie sich bislang noch nicht geäußert.