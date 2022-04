Peinlicher Fund für Carmen Geiss: Ehemann Robert entdeckt vibrierenden Gegenstand im Koffer

Was rappelt denn da im Koffer von Carmen Geiss? Die Millionärsfamilie befindet sich mitten im Umzug, als es in den Sachen der Millionärsgattin plötzlich vibriert. Ehemann Robert und Tochter Davina wollen die Ursache dafür genauer betrachten, ganz zum Leidwesen der 56-Jährigen.

Carmen Geiss ist von einem Fund in ihrem Koffer peinlich berührt. (Archivbild)

Bei TV-Familie Geiss werden aktuell die Koffer gepackt, wie in der neuen Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" zu sehen ist. Die Kinder werden flügge und auch die Eltern streben einen Tapetenwechsel an. Doch in den Sachen von Carmen Geiss macht Ehemann Robert eine Entdeckung, die der Millionärsgattin die Schamesröte ins Gesicht treibt.

Peinlicher Fund bei Carmen Geiss: "Nicht, dass das jetzt ein Vibrator ist"

Im Gepäck der 56-Jährigen vibriert ein ominöser Gegenstand. Sie scheint jedoch keine Ahnung zu haben, um was es sich dabei handeln könnte, weshalb Robert und Tochter Davina gemeinsam nach der Quelle suchen. "Nicht, dass das jetzt ein Vibrator ist", sorgt sich Carmen Geiss. "Das wäre aber peinlich."

Familie Geiss zieht um: Im Koffer von Familienoberhaupt Carmen wird ein ominöser, vibrierender Gegenstand entdeckt. © RTLZWEI, Geiss TV

Das geheimnisvolle Elektrogerät ist in einer Tasche mit Leopardenprint versteckt. Die TV-Millionärin schnappt sich das Teil und rennt damit ins Badezimmer. Auf die Frage von Davina Geiss, was denn in dem Koffer vibriert habe, antwortetet sie "nix" und versteckt den Beutel hinter ihrem Rücken.

Carmen Geiss über vibrierenden Kofferfund: "Das ist auf jeden Fall nicht von mir"

Im Gespräch mit dem Kamerateam von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" erklärt Carmen Geiss: "Das ist eine elektrische Zahnbürste, die müssen wir wegschmeißen." Auf genauere Nachfrage reagiert sie ausweichend und sagt lächelnd: "Ihr seid aber neugierig. Ist das immer so beim Fernsehen?"

Zumindest Robert und Davina Geiss können einen Blick in die Tasche erhaschen. Als der Ehemann wissen will, wem das Gerät gehört, gibt sich Carmen Geiss unwissend: "Weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall nicht von mir." Der 18-jährigen Tochter ist der vibrierenden Gegenstand ihrer Promi-Mutter sichtlich unangenehm. Ob es sich tatsächlich um eine elektrische Zahnbürste oder doch um ein Sexspielzeug handelt, wurde in den vorab gezeigten Ausschnitten der Reality-Show nicht präsentiert.

Die neue Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" läuft am Montag, 20.15 Uhr bei RTLZWEI.