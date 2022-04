Janni Hönscheid und Peer Kusmagk: Ehe des TV-Traumpaars stand vor dem Aus

Seit 2017 sind Janni Hönscheid und Peer Kusmagk verheiratet. Im Gespräch mit "VIPistagram"-Moderatorin Tanja Bolter gab das Paar zu, dass ihre Ehe kurz vor dem Ende stand.

Janni Hönscheid (31) und Peer Kusmagk (46) lernten sich 2016 in der Nackedei-Show "Adam sucht Eva" kennen und lieben. Bereits ein Jahr später läuteten für die attraktive Profi-Surferin und den beliebten Schauspieler und Moderator die Hochzeitsglocken.

Sohn Emil (4), Tochter Yoko (2) und Sohn Merlin (sechs Monate) machten seitdem das Liebesglück perfekt. Doch führt das Paar auch wirklich eine Bilderbuch-Ehe? "Weit davon entfernt", verrieten die beiden im "VIPistagram"-Talk.

Umzug nach Mallorca sorgte für Unstimmigkeiten

Schuld an den zwischenzeitlichen Unstimmigkeiten war der Umzug der Familie auf die spanische Urlaubsinsel Mallorca, wo das Quintett seit Weihnachten 2021 in ihrem Traumhaus lebt.

Auf die Frage von "VIPistagram"-Moderatorin Tanja Bolter (50), ob das Paar schon mal alles "hinschmeißen wollte" bekam sie von Peer Kusmagk als Antwort schallendes Gelächter.

Janni Hönscheid zeigte sich da schon wortgewandter und gab zu verstehen, dass das Paar wohl schon einige Male an eine Trennung dachte. Das ist ein Auf und Ab. Man hat immer mal wieder Tiefpunkte", so die 31-Jährige, die zugab, dass die Familie den Umzug auf die spanische Ferieninsel wohl "unterschätzt" hätte.

"Ich glaube, dass der letzte Umzug nach Mallorca uns fast an die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit und unserer Beziehung gebracht hätte", stimmt Peer Kusmagk seiner Ehefrau zu.

Das Paar hatte seiner Meinung nach unterschätzt, dass neben dem ganzen Umzugsstress auch das bekannte Umfeld und bisherigen Gewohnheiten auf einmal weg sind und ihnen die Neuorientierung auf Mallorca "den Boden unter den Füßen weggerissen" hätte.

Buch geschrieben: Hönscheid und Kusmagk geben jetzt Beziehungtipps

Eines Tages am Strand wäre die Sache dann beinahe eskaliert. Beide streiften sich ihre Eheringe von den Fingern und stellten sich die Frage, ob sie noch so weitermachen wollen. Ihre Antwort war: Ja.

Indem sich Hönscheid und Kusmagk an ihr Eheversprechen erinnerten, sich in "guten und in schlechten Zeiten" beizustehen, bekam das Paar noch einmal die Kurve. Fortan wollen die zwei an ihrer Beziehung arbeiten.

In ihrem gemeinsamen Buch "Der Ruf deines Herzens" beschreiben die beiden, was sie aus ihrer Krise gelernt haben und geben anderen Paaren Beziehungstipps.

Einer davon lautet, täglich mindestens 15 Minuten miteinander zu sprechen, sagen, was man gerade fühlt und denkt. Wichtig dabei sei, den Partner nicht zu verurteilen oder zu werten.