DSDS, "Verstehen Sie Spaß?" und "The Masked Singer": Wer hat den Quotenkampf der Show-Giganten gewonnen?

Am Samstagabend haben sich drei Top-Formate ein Triell um die besten Einschaltquoten geliefert. Konnten Florian Silbereisen mit DSDS, Barbara Schöneberger mit "Verstehen Sie Spaß?" oder doch verkleidete Promis mit "The Masked Singer" beim Publikum punkten?

Das Rennen um die meisten Zuschauer am Samstagabend hat wieder begonnen. Am 2. April wollten sich drei Show-Giganten durchsetzen und die beste Quote erreichen. Doch im Kampf zwischen "Deutschland sucht den Superstar", "Verstehen Sie Spaß?" und "The Masked Singer" konnte es nur einen klaren Gewinner geben.

Barbara Schöneberger räumt mit "Verstehen Sie Spaß?" gute Quote ab

Im Vergleich zu den ProSieben- und RTL-Formaten hat Barbara Schöneberger mit ihrem ersten Auftritt für "Verstehen Sie Spaß?" klar den Sieg eingefahren. Bei der Show sahen insgesamt 4,53 Millionen Menschen zu. Das entspricht einem Marktanteil von 16,6 Prozent des Gesamtpublikums ab drei Jahren, wie " " mitteilt.

"The Masked Singer" nicht auf Platz eins - doch in dieser Kategorie siegt die Show

Da konnte ProSieben mit der neuen Staffel von "The Masked Singer" nicht mithalten. Die prominent besetzte Rate-Show erreichte einen Marktanteil von 8,1 Prozent. Damit schalteten "nur" 2,24 Millionen Menschen ein.

Allerdings konnten sich die maskierten Promis in einer Kategorie vor ihren Konkurrenten "Verstehen Sie Spaß?" schieben. Bei der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schaffte ProSieben 18 Prozent Marktanteil, während die ARD lediglich 15,8 Prozent erreichte.

DSDS am Samstagabend der große Quotenverlierer

Mit Florian Silbereisen wagte DSDS einen Neuanfang der Casting-Show DSDS. Doch beim Zuschauer scheint das umgemodelte Format nicht unbedingt punkten zu können, denn im Vergleich mit "The Masked Singer" und "Verstehen Sie Spaß?" schmierte die RTL-Sendung ab. Beim Gesamtpublikum schalteten lediglich 1,47 Millionen Menschen ein (5,3 Prozent Marktanteil), bei der Zielgruppe nur 0,37 Millionen Menschen (5,7 Prozent Marktanteil).

Überraschender Gewinner: Diese Sendung konnte sich gegen Show-Konkurrenz durchsetzen

Den ersten Platz der meistgesehenen Sendungen vom Samstagabend konnte aber weder "Verstehen Sie Spaß?", noch DSDS und "The Masked Singer" erreichen. Überraschungssieger ist das ZDF mit der Serie "Ostfriesensühne". Insgesamt sahen 6,8 Millionen Menschen zu, was einem Marktwert von 23,2 Prozent entspricht.

Einschaltquoten von "Verstehen Sie Spaß?", "The Masked Singer" und DSDS im Überblick

Gesamtpublikum ab 3 Jahren:

"Verstehen Sie Spaß?": 4,53 Millionen (16,6 Prozent)

"The Masked Singer": 2,24 Millionen (8,1 Prozent)

"Deutschland sucht den Superstar": 1,47 Millionen (5,3 Prozent)

