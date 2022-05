Streit mit Helmut Dietl: Deshalb wurde Barbara Schöneberger kein Filmstar

Keine Filmrolle für Barbara Schöneberger: Die Moderatorin erzählt in ihrem Podcast, wie sie einst Helmut Dietl verärgerte. Mit welcher Frage brachte sie den mittlerweile verstorbenen Regisseur gegen sich auf?

"Monaco Franze", "Schtonk", "Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief" oder "Kir Royal": Helmut Dietl hat einige Klassiker der deutschen Filmgeschichte zu verantworten und machte Newcomer wie Veronica Ferres damit zu Stars. Auch Barbara Schöneberger hatte die Möglichkeit, in einem seiner Streifen mitzuspielen. Sie machte ihre Chance jedoch mit einer unbedachten Frage zunichte, wie sie jetzt verrät.

Barbara Schöneberger: Mit dieser Frage schoss sie sich bei Helmut Dietl ins Aus

In der neuesten Folge des Podcasts " " hat Barbara Schöneberger den Schauspieler Frederick Lau zu Gast. In dem Gespräch offenbart die Moderatorin, dass sie einmal von Helmut Dietl ein Angebot für eine Rolle erhalten habe. "Ich hab mit Helmut Dietl zu Abend gegessen", berichtet sie über das Treffen. Er habe sie damals gefragt, ob sie Lust habe, in einem seiner Filme mitzuspielen.

Regisseur Helmut Dietl (r.) mit Schauspieler Mario Adorf. © imago images/Lackovic

Die 48-Jährige habe sich jedoch mit einem Einwurf bei dem Regisseur ins Aus geschossen. "Dann habe ich gesagt: Ja, schon. Aber immer so an den Text halten ist nicht so meins. Könnte ich den auch ein bisserl abweichen vom Drehbuch?" Für Helmut Dietl war diese Frage offenbar ein absolutes No-Go, wie Barbara Schöneberger weiter erzählt: "Dann meinte er: 'Was denkst du eigentlich, wer du bist? [...] Das ist doch ein perfekter Satz, den ich da geschrieben habe, und dann kommst du daher und denkst, du kannst machen, was du willst. Auf keinen Fall, du blöde Gans!'"

Frederick Lau über Regisseure: "Haben autistische Züge"

Deshalb sei es Barbara Schöneberger zufolge nicht zu einer Zusammenarbeit mit dem Star-Regisseur gekommen. Frederick Lau kann die Reaktion aufgrund seiner Erfahrung mit exzentrischen Filmemachern zumindest etwas nachvollziehen. "Regisseure haben, wie wir Schauspieler auch, autistische Züge." Der Schauspieler gebe jedem in der Branche eine Chance, sei dadurch aber auch schon an Problemfälle geraten. "Dann sind es halt nur Soziopathen, die auch nicht klarkommen."

Trotz der Abfuhr von Helmut Dietl hat Barbara Schöneberger im Laufe ihrer Karriere einige Auftritte in Filmen wie "Räuber Hotzenplotz", "Freche Mädchen 2" und "Männerherzen" absolviert. Für die Laufbahn einer Schauspielerin hat es zwar nicht gereicht, dafür ist sie aber eine der erfolgreichsten Moderatorinnen Deutschlands.