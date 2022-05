Bürger protestieren gegen Til Schweigers Hotel am Tegernsee – mit Erfolg!

Massiver Protest der Anwohner für Kino-Star Til Schweiger (58): Sein geplantes Hotel würde nicht ins Ortsbild von Bad Wiessee passen. Jetzt muss das Vier-Sterne-Haus anders gebaut worden. Schweiger reagiert...

Til Schweiger plant ein neues Hotel am Tegernsee

Das bisherige Hotel-Konzept ist gescheitert – am Protest von Bürgern in Bad Wiessee. Die Macher von Til Schweigers Vier-Sterne-Hotel müssen umplanen, umbauen, umorganisieren. Das Til-Schweiger-Hotel wird nicht an der Hirschbergstraße thronen, wie ursprünglich angedacht!

Widerstand gegen Hotel von Til Schweiger in Bad Wiessee

Eigentlich plante der Bauträger "Tegernseer Grund" ein Haus mit 105 Zimmern auf einem 6.000 Quadratmeter großen Anwesen. Doch davon waren die Nachbarn gar nicht begeistert. Zu hoch, zu breit und dadurch schattig. Die Anwohner und die Schutzgemeinschaft Tegernsee kritisierten den massiven Bau, der keine Rücksicht nimmt auf das Ortsbild (AZ berichtete).

So sollte das Barefoot Hotel von Til Schweiger eigentlich mal aussehen. © barefoot Hotels/Anatol Kotte

Nachbarn aus der Hirschbergstraße und Schutzgemeinschaft haben Erfolg

Der Protest zeigte Wirkung. Christiane Winter-Thumann, Mit-Eigentümerin der Betreibergesellschaft Arcona, sagt zu "Bild": "Wir haben unseren Entwurf zurückgezogen und entwickeln derzeit einen neuen. In Absprache mit Nachbarn und der Gemeinde." Und weiter: "Wir sind wirklich an einem Dialog interessiert. Wir wollen keine verbrannte Erde, sondern ein Hotel, das angenommen wird. Aber es muss auch rentabel sein."

Jetzt sind die Architekten gefragt. Sie sollen ein Konzept schaffen, das ins Gesamtbild und die Landschaft passt. Dies freut Angela Brogsitter-Finck von der Schutzgemeinschaft. Zu "Bild" meint sie: "Es hat sich gelohnt, dass wir auf die Barrikaden gegangen sind."

Til Schweiger äußerst sich zum Umbau nach Protest der Bürger

Und auch Schauspieler Til Schweiger weiß schon vom Protest-Erfolg: "Ich begrüße es ausdrücklich, dass es einen intensiven Dialog gibt, damit alle Freude haben am Barefoot Hotel. Wenn das mehr Zeit benötigt, ist das gut investierte Zeit." Der Bau wird sich jetzt um ein ganzes Jahr verzögern.