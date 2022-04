Carsten Stahl: Georgina soll Prügel-Ex anzeigen und beim Jugendamt melden

Kubilay Özdemir gibt zu, TV-Star Georgina Fleur vor den Augen der gemeinsamen Tochter verprügelt zu haben. Voller Scham meldet sich die Rothaarige in der Öffentlichkeit zurück. Anti-Gewalt-Trainer Casten Stahl rät ihr zu Anzeige und Meldung beim Jugendamt.

Georgina Fleur (31) ist vom Vater ihrer Tochter übel zusammengeschlagen worden. Voller Scham zeigte sie sich mit tiefblauem Auge in einer Instagram-Story und erzählte: "Ich habe unfassbare Schmerzen – meine Nase ist gebrochen. (…) Es tut mir so leid, es sieht so schlimm aus. Deshalb habe ich mich auch nicht gezeigt! Ich musste das alles erst mal verkraften und einfach sacken lassen." Der Täter: Ex-Freund Kubilay Özdemir (42). Was ist vorgefallen?

Kubilay Özdemir schlägt Georgina Fleur blaues Auge

Vereinbart war, dass der 42-Jährige das kleine Mädchen sehen und für ein paar Stunden abholen kann. Doch als Georgina feststellte, dass ihr Ex alkoholisiert war, weigerte sie sich, das Kind an den Vater zu übergeben. Daraufhin schlug Kubilay Özdemir auf Georgina ein. Özdemir gestand den Gewalt-Ausraster bei "Bild": "Mir ist die Hand ausgerutscht. Und es tut mir leid. Wenn ich auf den Knopf drücken könnte, würde ich das gerne rückgängig machen. Ich entschuldige mich von tiefstem Herzen." Und weiter: "Ich war leider leicht alkoholisiert." Er fügte hinzu, von Georgina "provoziert" worden zu sein.

Georgina Fleur meldet sich mit blauem Auge bei ihren Fans © Instagram

Bislang zog Georgina Fleur alle Anzeigen immer wieder zurück

Nach seiner im Januar abgebrochenen Therapie in einer Entzugsklinik ist klar: Der Alkohol spielt in Kubilay Özdemirs Leben weiterhin eine Rolle. Bereits in der Vergangenheit gab es nach seinen Alkohol-Eskapaden heftige Auseinandersetzungen mit Georgina. Die Polizei musste anrücken und Özdemir entfernen. Georgina hatte mehrfach Anzeige gegen ihren Ex wegen Körperverletzung erstattet, diese aber immer wieder zurückgezogen. Aus Liebe? Aus Abhängigkeit? Nie hat sie für Fans plausible Gründe genannt.

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir waren 2020 Teilnehmer im "Sommerhaus der Stars" © TVNow

Carsten Stahl fordert Anzeige, Therapie und Meldung beim Jugendamt

Anti-Gewalt-Trainer und TV-Star Carsten Stahl schaltet sich jetzt exklusiv in der AZ ein. Kubilay Özdemirs Verhalten sei nicht zu entschuldigen. Er fordert Georgina Fleur auf, ihren Ex unverzüglich anzuzeigen. "Da muss sofort eine Anzeige raus und eine Eingabe beim Jugendamt gemacht werden. Zudem sollte es eine einstweilige Verfügung geben, die regelt, dass der Vater sein Kind nur noch unter Auflagen sehen darf. Wenn er sich nicht unter Kontrolle hat, sollte er sein Kind nicht mehr alleine sehen dürfen. So einfach ist das. Wenn er sich nicht in Therapie begibt und gar seine Gewaltausübung wiederholt, sollten Richter ihm das Sorgerecht für seine Tochter für immer entziehen."

Carsten Stahl ist entsetzt: "Wenn Emotionen überkochen, ist Streit oftmals vorprogrammiert. Das kommt in vielen Beziehungen vor. Doch Gewaltbereitschaft ist ein absolutes No-Go. Georgia ist die Mutter seines Kindes! Sie anzugreifen, ist demütigend und eine gewaltsame Unterdrückung. Offensichtlich hat Özdemir ein Problem mit dem Wörtchen 'nein'."