Hat Jimi Blue Ochsenknecht eine neue Freundin? Mit dieser Münchnerin hält der Promi-Sohn Händchen

Jimi Blue Ochsenknecht hat mit einem Foto in seiner Instagram-Story die Gerüchteküche angeheizt. Der Ex von Yeliz Koc hält Händchen mit einer Promi-Dame. Ist er etwa frisch verliebt? Und wer ist die Frau an seiner Seite?

04. April 2022 - 19:35 Uhr | AZ

Ist Jimi Blue Ochsenknecht etwa frisch verliebt? © imago images/Sven Simon

Trotz der schlagzeilenträchtigen Trennung von Yeliz Koc mit darauf folgender öffentlicher Schlammschlacht hatten viele Fans die Hoffnung, dass Jimi Blue Ochsenknecht wieder mit seiner Ex zusammenkommt. Doch mit einem Foto, das er jetzt in seiner Instagram-Story gepostet hat, könnte er dieses Kapitel endgültig geschlossen haben. Darauf zeigt er sich händchenhaltend mit einer anderen Frau. Neue Freundin bei Jimi Blue Ochsenknecht? Das ist Laura-Marie Geissler Auf dem Bild sind zwei ineinander verschlungene Hände zu sehen. Der Sohn von Natascha Ochsenknecht macht allerdings kein Geheimnis daraus, um wen es sich bei seiner möglichen neuen Liebe handelt. Es ist Laura-Maria Geissler, die er in seinem Beitrag sogar verlinkt hat. Die 23-Jährige ist keine Unbekannte in der Öffentlichkeit. Sie ist eine professionelle Rennfahrerin und belegte bei der Porsche Sprint Challenge 2021 einen ersten und dritten Platz. Aktuell fährt sie in der "GT4 European Series". Bereits als Zehnjährige begann die Münchnerin mit Kartfahren und wurde kurze Zeit später zum Profi. Sind Jimi Blue Ochsenknecht und Laura-Maria Geissler ein Paar? Laura-Maria Geissler hat auf ihrem Instagram-Account über 36.000 Follower. In ihrer Story schürt sie ebenfalls die Gerüchteküche und repostet ein Foto von Jimi Blue Ochsenknecht. Darauf ist allerdings kein Pärchenfoto zu sehen. Der Ochsenknecht-Sohn hat die Rennfahrerin lediglich auf einem Bild verlinkt, das einen Frühstücksteller zeigt. Vielleicht ein erstes Date? Bislang haben sich die beiden nicht zu einer möglichen neuen Liebe geäußert.