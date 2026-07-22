Das ZDF verleiht "Wetten, dass..?" einen neuen Anstrich. Bill und Tom Kaulitz übernehmen die Moderation der Samstagabendshow. Was ist über die kommende Ausgabe bekannt? Stehen die Promi-Gäste bereits fest? Und welche mögliche Rolle übernimmt Heidi Klum im Hintergrund?

Die Kaulitz-Zwillinge präsentieren am 5. Dezember "Wetten, dass..?". Wer bestimmt über die Gäste und welchen Einfluss hat Heidi Klum?

"Wetten, dass..?" ist zurück! Die beliebte TV-Show wird im Dezember mit einer neuen Ausgabe fortgesetzt. Zuletzt ging das Format im November 2023 auf Sendung und Thomas Gottschalk (76) feierte seinen Abschied als Moderator. Nun werden Bill und Tom Kaulitz (36) zum Aushängeschild – auch wenn deren Einsatz eine einmalige Sache bleiben soll. Was gibt es über die neue Ausgabe von "Wetten, dass..?" zu wissen?

"Wetten, dass..?" mit den Kaulitz-Brüdern als Moderatoren am 5. Dezember

Fans der Show sollten sich den 5. Dezember im Kalender markieren. An diesem Tag ist die neue Ausgabe ab 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Gesendet wird aus Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt. Ob das Format nach der einmaligen Moderation der Kaulitz-Zwillinge weitere Sendungen plant, ist noch nicht bekannt.

Promi-Gäste hält das ZDF noch geheim – manche stehen auch noch nicht fest

Ebenso wurde nicht öffentlich kommuniziert, welche Gäste kurz vor dem zweiten Advent auf der berühmten "Wetten, dass..?"-Couch Platz nehmen dürfen. Über die konkreten Star-Namen hält sich das ZDF auf AZ-Anfrage bislang bedeckt.

Die AZ erfährt, dass Bill und Tom Kaulitz bereits im engen Austausch mit den verantwortlichen "Wetten, dass..?"-Redakteuren sind. Ob auch Heidi Klum – Ehefrau von Tom und Schwägerin von Bill Kaulitz – im Hintergrund mitmischt?

Das ZDF erklärte der AZ im Juli zu Fragen nach Gästen und Klums Hollywood-Kontakten: "Die 'Wetten, dass..?'-Gäste kommunizieren wir im Vorfeld der Show. Die Auswahl der Gäste erfolgt über die 'Wetten, dass..?'-Redaktion, die dazu auch mit Bill und Tom Kaulitz im Austausch steht."

Bill und Tom Kaulitz sind die neuen Moderatoren von "Wetten, dass..?". Was muss man über die kommende Ausgabe im Dezember wissen? © imago/Hofer

ZDF-Show kehrt zurück: Hat Heidi Klum Einfluss auf die Auswahl der Gäste?

Demnach ist klar, dass die Moderatoren bei der Entscheidung über die prominenten Besucher ein Wort mitzureden haben. Zu Heidi Klums Showbusiness-Freunden äußert sich das ZDF explizit nicht konkret. Sollten die Kaulitz-Zwillinge aber Kontakte zu internationalen Stars benötigen, wird das Supermodel sicherlich gerne aushelfen.

Um die ganz großen Stars zu locken, könnte Klums Netzwerk durchaus von Vorteil sein. Wer schlägt Heidi Klum schon einen Gefallen aus? Das war früher schon bei Thomas Gottschalk der Fall.

Heidi Klum verfügt über weitreichende Kontakte nach Hollywood. Hat sie Einfluss auf die "Wetten, dass..?"-Gästeauswahl? © imago/Panama Pictures

Thomas Müller kritisch: Das sagt er über "Wetten, dass..?"

Über die Jahre sammelte "Wetten, dass..?" viele prominente Fans, die mit der Show nostalgische Erinnerungen verbinden. Zu ihnen zählt auch Fußballstar Thomas Müller, für den das Format lange zum Pflichtprogramm am Samstagabend gehörte. Der Neuauflage im Dezember begegnet der Profi-Kicker jedoch mit einer gewissen Skepsis. Im Podcast "Kerners 11" meinte Müller im Juli, er sei sich nicht sicher, ob "das Geschäftsmodell" der Sendung noch zeitgemäß sei und ob dieses aktuell "noch funktionieren" könne. Die Zuschauer hätten heutzutage nur noch eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Der Fußballer bezweifelt, ob ein mehrstündiges Format wie "Wetten, dass..?" noch ein großes Publikum erreichen kann.

"Wetten, dass..?": Jüngeres Publikum durch Bill und Tom Kaulitz?

Das ZDF glaubt dagegen weiterhin an das Erfolgskonzept der Show. Die kommende Ausgabe wurde bereits groß angekündigt und intensiv beworben. "Wetten, dass..?" wolle mit der Auswahl der Moderatoren ein neueres Publikum ansprechen. ZDF-Intendant Norbert Himmler erklärte bereits 2022 gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Gerade junge Menschen haben oft kaum noch Berührungspunkte mit dem klassischen Fernsehen."

Moderator Thomas Gottschalk präsentierte das Format von 1987 bis 1992, von 1994 bis 2011 und von 2021 bis 2023. © imago/Arnulf Hettrich

Gottschalk, Lanz, Elstner: Ehemalige Moderatoren

Bevor Bill und Tom Kaulitz nun für "Wetten, dass..?" vor die Kamera treten, galt Thomas Gottschalk für lange Zeit als das Gesicht des Formats. Auch wurde die Show bereits von Markus Lanz, Show-Erfinder Frank Elstner und Wolfgang Lippert moderiert.

Thomas Gottschalk hat sich mittlerweile vom TV verabschiedet und lebt zurückgezogen mit seiner Ehefrau Karina bei München. Er kämpft gegen Krebs und teilte im Juli mit, dass er "krebsfrei" sei. Doch die Erholung sowie Genesung dauern noch an.