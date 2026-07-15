Bill und Tom Kaulitz moderieren im Dezember "Wetten, dass..?". Thomas Müller zeigt sich nun skeptisch und kritisiert die Neuauflage des beliebten ZDF-Formats.

Im Winter übernehmen Bill und Tom Kaulitz (36) die größte Samstagabendshow Deutschlands. Wie die AZ berichtete, stehen die berühmten Zwillinge am 5. Dezember für "Wetten, dass..?" als Moderatoren vor der Kamera. Doch der Auftritt soll vorerst eine einmalige Sache bleiben. Laut Medienberichten kommt ein dauerhaftes Engagement für die Tokio-Hotel-Stars nicht infrage. Im Gespräch mit Johannes B. Kerner (61) äußert sich Thomas Müller (36) jetzt zu "Wetten, dass..?". Auch das Moderationsteam Kaulitz wird dabei zum Thema.

Kaulitz-Brüder moderieren: Thomas Müller sagt "Nein" zu "Wetten, dass..?"

"Leroy Sané hat über dich gesagt, du könntest auch 'Wetten, dass..?' moderieren", erwähnt Johannes B. Kerner gegenüber Thomas Müller. Demnach glaube der Nationalspieler, dass sein einstiger Fußballkollege durchaus das Zeug dazu hätte, unterhaltsam durch die Samstagabendshow zu führen. Kerner will von Müller wissen, ob er sich vorstellen könnte, die Rolle der Kaulitz-Brüder nach deren Einsatz einmal zu übernehmen.

Für Müller kommt das jedoch eher weniger infrage. Über Bill und Tom sagt er schmunzelnd, er werde sicher "nicht ihr Nachfolger". Doch der Münchner merkt im Podcast " " an, dass er sich grundsätzlich zutraue, als Moderator abliefern zu können.

Kritik an "Wetten, dass..?": Thomas Müller zweifelt am Erfolg

Der Neuauflage von Thomas Gottschalks einstiger Kultshow begegnet der 36-Jährige mit großer Skepsis. "Ich weiß nicht, ob das Geschäftsmodell zeitgemäß ist", so ein kritischer Thomas Müller. Er fragt sich auch, "ob das heute noch funktioniert?"

Früher habe "Wetten, dass..?" die Zuschauer fasziniert. Wie bei vielen Deutschen war die Sendung für Müller offenbar Pflichtprogramm am Samstagabend: "Ich fand das damals super." Mit der ZDF-Wettshow verbindet er viele nostalgische Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend.

Thomas Müller steht "Wetten, dass..?" heute eher skeptisch gegenüber. © imago / Ulmer/Teamfoto

Heute sei allerdings vieles anders: "Die Leute haben ja in der Moderne eigentlich nur noch 15 Sekunden Zeit an Aufmerksamkeitsspanne." Der Profi-Fußballer hegt offenbar Zweifel daran, dass eine mehrstündige Sendung wie "Wetten, dass..?" die Menschen noch wirklich erreichen könne.

Kaulitz-Brüder übernehmen "Wetten, dass..?": Welche Promis sind dabei?

Ob der ehemalige FC‑Bayern‑Kicker bei der nächsten Ausgabe im Dezember trotzdem eine Chance bekommt, geht aus dem Gespräch nicht hervor. Klar ist, Moderator Tom Kaulitz würde es sicher gutheißen, den Fußballer sogar als Promi-Gast auf der ikonischen "Wetten, dass..?"-Couch zu begrüßen. In seinem eigenen Podcast mit Zwillingsbruder Bill betonte der Gitarrist mehrfach, dass er großer Fan von Thomas Müller sei.

Tom und Bill Kaulitz fiebern ihrem "Wetten, dass..?"-Einsatz als Moderatoren entgegen. © imago/dts Nachrichtenagentur

Über die Gästeliste der kommenden "Wetten, dass..?"-Sendung ist bislang zumindest nichts bekannt. Man darf gespannt sein, welcher Promi letztendlich auf der berühmten ZDF-Couch Platz nehmen wird.