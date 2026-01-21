Kaulitz-Zwillinge übernehmen "Wetten, dass..?": Das sagt der einstige Vater der Show zum Wechsel

Bill und Tom Kaulitz haben sich in ihrem Podcast zu den Berichten über ihren neuen TV-Job geäußert: "Wir werden 'Wetten, dass..?' zurückbringen", bestätigten sie. Inzwischen haben sich auch ZDF und Showvater Frank Elstner geäußert.

Bill und Tom Kaulitz (36) bestätigen in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" ihre "Wetten, dass..?"-Pläne. Die neue Podcast-Ausgabe starteten die beiden mit dem berühmten Intro der ZDF-Show und übten schon mal für ihre Begrüßung. "Schönen guten Abend im ZDF zur Primetime, hier sind Bill und Tom Kaulitz mit Europas größter Sendung!" Die Gäste seien natürlich noch streng geheim, erklärten sie und fügten hinzu: Sie seien jetzt "öffentlich-rechtlich" und "seriös". Das bestätigte inzwischen auch das ZDF. Wie der Sender im ZDF-"Morgenmagazin" bestätigte, werden sie als Gastgeber durch die traditionsreiche TV-Show führen.

Die Tokio-Hotel-Stars erklärten in der Podcast-Ausgabe an anderer Stelle: "Wir werden 'Wetten, dass..?' zurückbringen." Es gehe dabei um eine Ausgabe der ZDF-Sendung Ende des Jahres. Es sei ein "Traum und eine Riesenehre, zu der man nicht nein sagen könne".

Kaulitz-Brüder: "Mega große Stars"

Die Kaulitz-Brüder wollten bei ihrer "Wetten, dass..?"-Ausgabe den "größtmöglichen Spaß" haben. Zudem freuen sie sich auf "mega große Stars": "Das wird Hollywood, Leute." Und sie wollen "natürlich die coolsten Wetten" haben, so die beiden Musiker weiter.

Außerdem verrieten die Musiker, dass das Ganze mit einem "dummen Witz" begonnen habe: 2023 erzählten sie bei der Vergabe der "1LIVE Krone", dass sie "Wetten, dass..?" übernehmen würden. Damit hätten sie sich ins Spiel gebracht, erklärten sie im Podcast. Man habe dann "langsam angefangen, mit dem ZDF zu sprechen", es habe "ganz viele geheime Treffen" mit dem Sender gegeben.

"Wissen, dass wir damit Unruhe stiften"

Über das ZDF lassen die Brüder mitteilen: "Die erste 'Wetten, dass..?'-Ausgabe lief schon viele Jahre, bevor wir überhaupt geboren wurden. Wir treten also in große Fußstapfen, das ist uns bewusst", so Tom Kaulitz. Es sei außerdem eine wahnsinnige Ehre, diese Show zu übernehmen und mit neuem Leben zu füllen. "Wir wissen auch, dass wir damit Unruhe stiften - und genau das wollen wir auch! Wir können es kaum erwarten, die hoffentlich aufregendste Show mit den coolsten Wetten und den größten Überraschungen zu hosten", sagt Bill Kaulitz.

Das Ansinnen für das ZDF mit dieser Personalie ist auch klar. Die Kaulitz-Zwillinge stehen für eine junge Zielgruppe, die eine Neuauflage von "Wetten, dass..?" und das öffentlich-rechltiche Fernsehen dringend benötigen.

Frank Elstner sieht den richtigen Akzent gesetzt

Der ehemalige Moderator und Vater der Kult-Sendung, Frank Elstner, äußert sich laut ZDF positiv über die neue Personalie: "Wer spricht die Sprache unserer Zeit so, dass die Menschen wieder neugierig auf den Samstagabend sind? Ich gratuliere dem ZDF, dass sie mit Tom und Bill Kaulitz eine mutige und kreative Entscheidung getroffen haben, die in Zeiten von TikTok, YouTube und Co. den richtigen Akzent setzt. Jungs, ich drücke Euch die Daumen!"

Thomas Gottschalk hatte sich nach ersten Spekulationen Anfang 2024 noch klar gegen die Besetzung von "Wetten, dass..?" mit Tom und Bill Kaulitz ausgesprochen. Die Zwillinge reagierten mit öffentlicher Kritik an Gottschalk.

Erste Berichte am Montag

Am Montagnachmittag hatte das ZDF bereits verraten, dass es eine Zusammenarbeit mit Bill und Tom Kaulitz geben wird. D berichtete dann, dass es sich dabei um eine Neuauflage von "Wetten, dass..?" handeln soll. Auch das Datum soll schon feststehen. Demnach werden die Zwillinge die Samstagabend-Show erstmals am 5. Dezember 2026 präsentieren - gut drei Jahre nach dem Abschied von Thomas Gottschalk (75).





